„Mám koronavirus a chodím do obchodů lízat pečivo“. Muži hrozí za poplašnou zprávu až osm let vězení | E15.cz

Možná to měl být jen vtip. Pokud ano, tak se nyní třiatřicetiletému muži z Ústí nad Labem krutě nevyplatil. Na svůj Facebook napsal, že je nakažený koronavirem a chodí do supermarketů lízat pečivo. Nemoc COVID-19 mu však nikdy nebyla diagnostikována. Policie ho již obvinila z šíření poplašné zprávy a nyní muži hrozí až osm let vězení.