Šmejc do konce roku 2023 prodá podíl v Home Credit skupině PPF | E15.cz

Jiří Šmejc, dlouholetý obchodní partner letos tragicky zesnulého Petra Kellnera, by měl do konce roku 2023 prodat svůj menšinový podíl ve skupině Home Credit. S odkazem na dnes zveřejněnou výroční zprávu PPF to píše web Seznam Zprávy. Cena dosáhne desítek miliard korun.