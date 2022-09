Mimořádná daň se bude týkat energetiky, petrochemie i bank. Platit by měla tři roky | E15.cz

Ministerstvo financí finišuje s přípravou návrhu na takzvanou daň z neočekávaných příjmů. Zasáhnout by měla tři sektory: energetiku, petrochemii a bankovnictví. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) se bude tato mimořádná daň týkat desítek podniků. Podrobnosti o podobě mimořádně daně přinesly jako první Hospodářské noviny .

Ministr financí Stanjura Hospodářským novinám řekl, že je návrh připraven a vláda teď bude určovat, kterých konkrétních firem se bude týkat a jaká bude sazba daně. Finální rozhodnutí by pak mělo být jasné nejpozději do středy příštího týdne. Peníze, které vláda mimořádně vybere od určených firem, chce použít na dotace. Návrh zákona, který mají Hospodářské noviny k dispozici, už konkrétně popisuje, jakým způsobem se daň bude platit.

Pro vyměření daně bude sloužit průměr zisků dané firmy z let 2015 až 2021, který se pak porovná se zisky v následujícím období. Mimořádná daň bude dočasná, platit by měla v letech 2023 až 2025. Není zatím jasné, jaké zisky by se považovaly za neočekávané, konkrétní percentuální sazba zatím v dokumentu chybí a vláda ji bude ještě projednávat.