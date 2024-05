Oproti předpokládaným 138 tisícům tun ovoce očekávají ovocnáři po období extrémních dubnových mrazů přibližně 30 tisíc tun sklizně. Ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL to řekl po dnešním setkání se zástupci ovocnářů a vinařů na téma škod způsobených mrazem a možné pomoci státu. Ty nyní přesahují jednu miliardu korun. Ministerstvo plánuje spustit program pro řešení rizik a krizí v zemědělství, který v minulosti využilo například v souvislosti s řešením škod po zničujícím tornádu na Moravě v roce 2021, o pomoc bude také žádat Evropskou komisi.

„Pěstitelé ovoce bez ohledu na druh, bez ohledu na nadmořskou výšku nebo polohu, utrpěli fatální školy. Jde o situaci, kdy je rolí státu se do takové situace vložit,“ řekl na tiskové konferenci po jednání se zástupci ovocnářů, vinařů a lesních školek. Zatímco škody ovocnářů dosahují téměř 90 procent, u vinařů jsou závislé na regionech. „Někde, a to zejména v Čechách, jsou dokonce stoprocentní. Za celou republiku jde o propad přibližně 35 procent,“ upřesnil.

„Nemůžeme v tuto chvíli říct, kolik peněz dokážeme ovocnářům nabídnout. Moje ambice je minimálně již zmiňovaných 70 až 100 milionů korun,“ řekl Výborný. Vyšší míra podpory má podle něj směřovat těm pěstitelům, jejichž škody přesáhly 90 procent. „Program současně počítá s tím, že subjekty, které neměly komerční pojištění proti mrazu, budou kráceny na 50 procent sazby,“ dodal.

Ačkoliv Výborný přislíbil pomoc ovocnářům, vinařům a lesním školkám, hlásit se o ni začínají také pěstitelé zeleniny nebo brambor, které taktéž zasáhl mráz. Prezident Agrární komory Jan Doležal o maximální možnou mimořádnou finanční podporu požádal ministra zemědělství v dopise, který má k dispozici ČTK. „Z chování Agrární komory jsem v šoku, nikdo mě nekontaktoval. Tímto způsobem já nepracuji,“ ohradil se Výborný.

Důležité je podle něj podporovat pěstitele, aby investovali do nástrojů, které jim do budoucna pomohou úrodu v takových případech ochránit. Pojištění je podle něj nyní nastavené nespravedlivě, protože například v případech mrazů nezohledňuje to, že pěstitel se chrání proti dalším možným katastrofám, jako jsou povodně nebo krupobití.

Výborný se na tiskové konferenci dotkl také tématu spotřební daně na tiché víno, vinaři totiž v souvislosti se škodami požadují zastavení diskuse o jejím přijetí. „Daň nebyla hlavním tématem jednání, dotkli jsme se jí jen okrajově,“ řekl. Ministerstvo se podle něj nyní musí zaměřit hlavně na regionální pomoc nejvíce zasaženým.

Česko bude podle Výborného také žádat o mimořádnou finanční pomoc ze zemědělských rezerv Evropské komise. Balík pomoci je určen pro extrémní sucha. „V pondělí ráno jsem se mezi čtyřma očima setkal s eurokomisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowským,“ řekl ministr.

Podobnou katastrofu podle něj zemědělci nezažili od roku 1929. „V podstatě se na několik dní vrátilo zimní počasí s celonočními mrazy. Na většině území Čech přišli ovocnáři o veškerou úrodu a v letošním roce nesklidí žádné ovoce,“ řekl Výborný. „Stejné mrazy postihly i několik dalších evropských zemí, proto jsem Evropskou komisi vyzval, aby v této krizové situaci pomohla pěstitelům finančními prostředky ze zemědělské rezervy,“ dodává.

Škody na ovoci a révě jsou podle zemědělců devastující, prezident Svazu vinařů Martin Chlad je označil za fatální. „Kvůli teplému počasí v březnu byla vegetace o měsíc napřed, potom ale nepřišly tradiční jarní mrazíky, se kterými se dá bojovat nebo využít standardní nástroje pojištění,“ vysvětluje ministr. Ovocnáři totiž na rozdíl od jiných podnikatelských oborů nemají možnost chránit svou úrodu v těchto případech za pomoci pojištění, protože jde o takzvané nepojistitelné riziko. Výjimku mají pěstitelé jablek, jahod nebo borůvek.