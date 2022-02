Ministerstvo zahraničí nedoporučuje cesty na Ukrajinu a do Běloruska | E15.cz

Kvůli stupňování hrozby ruské vojenské agrese proti Ukrajině varuje Černínský palác před cestami na Ukrajinu a do Běloruska. Češi, kteří tam jsou, by podle ministerstva zahraničí měli zvážit opuštění těchto zemí. Úřad to sdělil v tiskové zprávě po jednání pracovní skupiny k vyhodnocení bezpečnostní situace ve východní Evropě.