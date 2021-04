Ministryně Maláčová chce prosadit důchodovou reformu do voleb | E15.cz

Fyzicky náročné profese by měli mít nárok na dřívější odchod do důchodu, navrhuje ministryně Jana Maláčová (ilustrační foto)

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce ještě do sněmovních voleb prosadit dřívější odchod do penze pro lidi pracující ve fyzicky náročných profesích. Chtěla by také bonus pro ženy k důchodu podle počtu vychovaných dětí, k čemuž dnes byli členové expertního týmu prezidenta Miloše Zemana skeptičtí, uvedla ministryně po jednání.

"Já to v řádu několika příštích dnů, možná týdnů předložím. Budu usilovat o to, abychom to ještě za této vlády zvládli," uvedla Maláčová. Příští týden podle ní bude dokončeno připomínkové řízení a pak už bude záležet na vůli stran, zda vláda naplní své programové prohlášení. Podle Maláčové všechny strany souhlasí s tím, že nižší důchody žen i stejný věk odchodu do důchodu bez ohledu na profesi je problém.

"Shoda byla na tom, že potřebujeme dřívější odchod do důchodu pro náročné profese," uvedla ministryně k jednání s prezidentovým expertním týmem. Podle ní by lidé vykonávající fyzicky náročnou práci měli odcházet do penze o rok dříve za každých deset odpracovaných let.

Ženy pak chce ministryně ochránit před chudobou ve stáří. "Musíme zavést takzvané výchovné, to znamená bonus pro ženy, které vychovaly jedno, dvě a více dětí," řekla. Návrh počítá se zvýšením důchodu o 500 korun za každé vychované dítě. "Někteří členové týmu pana prezidenta byli skeptičtí, ale já si to vysvětluji tím, že to nejsou ženy," poznamenala Maláčová. Dodala, že rozdíl mezi starobními důchody žen a mužů činí až 3000 korun měsíčně.

Návrh důchodové reformy počítá také s rozdělením veřejného důchodového systému na dva. Z prvního by se všem vyplácel základní důchod 10 tisíc korun, z druhého zásluhová část podle odpracovaných let a odvodů z výdělků.

Na změně této struktury podle Maláčové panuje shoda. Důchodová komise se ale na podobě reformy neshodla, širší shoda není ani na zákonech. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve uvedla, že vláda v tomto volebním období už komplexní důchodovou reformu nepřipraví.

Reforma by podle Maláčové v prvních pěti letech stála 25 miliard korun. Část peněz by chtěla ministryně získat z plánu obnovy, tedy evropských peněz. Změny by mohly ročně znamenat propad důchodového systému o víc než procento hrubého domácího produktu. V nynější hodnotě to odpovídá deficitu přes 60 miliard korun.

Nynější důchodová soustava ve stávající podobě je podle expertů kvůli stárnutí populace neudržitelná a propadne se do deficitů. Už nyní do penzí putuje asi 30 procent státních výdajů. Stav zhoršila koronavirová krize, podle odborníků se čas na provedení změn ještě zkrátil.