Motoristé si podle průzkumu polepšili. Roste i SPOLU, ANO stále vede

Volby do Sněmovny by v březnu vyhrálo hnutí ANO, obdrželo by 31,1 procenta hlasů, v posledních týdnech mu ale podpora klesla. Druhá koalice Spolu naopak posílila, získala by 20 procent hlasů. Následují Starostové (STAN) s 11,8 procenta a hnutí SPD s 8,9 procenta. Do dolní komory Parlamentu by se dostali ještě Motoristé sobě, hnutí Stačilo! a Piráti. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Průzkum se konal od 7. do 25. března, zúčastnilo se ho 1550 respondentů.