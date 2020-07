Srážka vlaků na Karlovarsku: nejméně tři lidé zemřeli | E15.cz

Mluvčí karlovarské záchranné služby Radek Hes potvrdil dva mrtvé. Všichni zranění z vlaků už byli vyproštění a přepraveni do okolních nemocnic. „Je dokončené i propátrání prostoru kolem vlaku. U těchto nehod se stává, že zraněné osoby v šoku mohou odejít z místa neštěstí a bloudit, žádnou osobu jsme ale nenašli,“ řekl Kasal.

Ve vlacích jelo v době srážky asi 30 lidí včetně vlakového personálu. „Policie v případu zahájila vyšetřování pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Jednu osobu jsme zadrželi,“ řekla krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová. Jde podle ní o strojvůdce vlaku jedoucího do Karlových Varů.

Nehoda se stala asi v 15:10 mezi Novými Hamry a dopravnou Pernink. Osobní vlak z Karlových Varů do německého Johanngeorgenstadtu se srazil s osobním vlakem v opačném směru. Vlaky se střetly necelý kilometr od nádraží v nepřístupném hornatém terénu, kde jsou po obou stranách tratě prudké stráně. Obě kabiny srážka zničila. Hasiči museli na místě vynášet zraněné včetně zaklíněných lidí z obou souprav.

„Zraněné pak po kolejích přenášeli na nádraží v Perninku, kde vzniklo shromaždiště,“ popsal mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Místo nehody:

Karlovarská nemocnice vyhlásila traumaplán a uvedla do pohotovosti potřebné týmy. Na místě zasahovalo sedm posádek z Karlovarského kraje, tři z Ústeckého i záchranáři z Německa. Záchranáři požádali o pomoc i leteckou záchrannou službu a na místo letěly vrtulníky z Ústeckého kraje, z Plzně i z Chemnitzu (Saské Kamenice).

Podle Českých drah, které dopravu na trati provozuji, se vlaky měly křižovat ve stanici Pernink. Vlak z Karlových Varů má kapacitu 85 míst k sezení, RegioShark, který jel do Karlových Varů, může vézt až 120 sedících pasažérů. Trať je typu D3, kdy řízení dopravy spočívá na lidském faktoru. České dráhy zřídily bezplatnou linku první psychologické intervence 800 100 064. Linku pro příbuzné zraněných a cestujících zřídili i hasiči. Na čísle 950 380 180 lze získat informace o účastnících nehody či o místě, kam byli převezeni.

„Drážní inspekce bude šetřit příčiny a okolnosti mimořádné události v místě jejího vzniku,“ uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Dopravu na trati vystřídaly náhradní autobusy. „Na místě jsou inspektoři z drážní inspekce, vyšetřovatelé a policie. My čekáme, až ukončí vyšetřování. Musí zjistit, jak je poškozená kolej a vagony. Předpokládám, že budeme asistovat i kolegům drážním hasičům při vyproštění dvou havarovaných vlaků a poté bude možnost obnovit provoz. Obnoven by mohl být asi ve středu, ale opravdu to záleží, jak se bude dařit vyšetřování a jak bude kolej poškozena,“ řekl mluvčí hasičů Kasal.