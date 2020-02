Ministerstva utratila za externí právní služby stovky milionů | E15.cz

Jednotlivé rezorty loni utratily za externí služby poradců a advokátů celkem 330 milionů korun. Je to o několik desítek milionů méně než rok předtím, kdy výdaje překročily 400 milionů korun. Tak vysoké výdaje dlouhodobě kritizuje premiér Andrej Babiš (ANO).

„Celou dobu apeluji na ministry, aby šetřili a nerozhazovali za nesmyslné poradce, sám to nedělám. Vždy jsem byl proti tomu a upozorňoval na to své kolegy,“ řekl už dříve deníku E15 Babiš, který stamilionové výdaje na externisty označil za extrémně vysoké.

Náklady na tyto služby nicméně rok od roku klesají. Ještě v roce 2014 to bylo kolem 600 milionů a v roce 2011 dokonce téměř miliarda korun. Vyplývá to ze seznamu placených poradců a advokátů, které ministerstva musejí každoročně zveřejnit.

Nejvíce loni utrácelo ministerstvo financí pod vedením Aleny Schillerové (ANO). Za převážně advokátní služby zaplatilo více než 120 milionů korun, zatímco předloni to bylo zhruba 35 milionů korun.

Mohou za to zejména mezinárodní arbitráže, které primárně řeší rezort financí a kde stát zastupují externí advokátní kanceláře. Česko zřejmě část peněz získá zpět. „Ministerstvo financí loni zvítězilo ve čtyřech arbitrážních solárních sporech, což mimo jiné znamená, že mu náklady budou přiznány zpět,“ upozornil mluvčí rezortu Michal Žurovec.

Na arbitráži v kauze firmy Diag Human, která se s Českem pře kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou, se podílelo také ministerstvo zdravotnictví. Dohromady v této kauze utratily rezorty financí a zdravotnictví přes 53 milionů korun.

Naopak výdaje ministerstva práce a sociálních věcí spadly o více než sto milionů korun. Rezort Jany Maláčové (ČSSD) byl několik let po sobě kritizován za velmi vysoké výdaje na poradce a právníky. Předloni ministerstvo práce vydalo na externisty více než 112 milionů korun, o rok dříve 90 milionů. Loni to však bylo jen přes šest milionů korun. Maláčová po nástupu do funkce výdaje razantně seškrtala. Její úřad přitom dříve argumentoval, že nemá dost vlastních právníků a expertů.

Ušetřilo také ministerstvo dopravy, které oproti roku 2018 neutrácelo desítky milionů za experty, kteří předloni vypracovávali studii vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe. Snížilo tak výdaje o více než polovinu na zhruba 41 milionů korun. U ostatních ministerstev dosahují výdaje jednotek až nižších desítek milionů korun.