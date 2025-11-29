Na nominaci Turka do vlády trváme, řekl šéf Motoristů Macinka
- Strana nezná žádné právní důvody, které by měly bránit jmenování Turka.
- Podle šéfa diplomacie v demisi Lipavského byla problematická byla celá série Turkových výroků či komentářů.
- Prezident Pavel si nechal konzultace s kandidáty Motoristů až na konec.
Motoristé budou trvat na nominaci svého čestného prezidenta Filipa Turka do vlády, je nejviditelnější osobností strany. V pořadu Za pět minut dvanáct v televizi Nova to řekl předseda Motoristů Petr Macinka.
Prezident Petr Pavel má však k Turkovi jakožto členu vlády výhrady, což zopakoval i ve středu na schůzce pravděpodobnému budoucímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Novou vládní koalici vytváří ANO, SPD a Motoristé.
„Pevně věřím, že Filip Turek ve vládě bude. My ho nominovat oficiálně budeme,“ trvá na svém Macinka. Babiš ve středu uvedl, že hlava státu má problém s Turkovou nominací z právních důvodů. „Neznáme žádné právní důvody, které by měly bránit jeho jmenování členem vlády,“ zopakoval šéf Motoristů.
Domnívá se, že Pavel možná nemá přesné informace. „Spíš se to zdá být seznam novinových titulků. Ty opravdu nemohou být právní důvody, které by měly někoho blokovat,“ dodal.
Motoristé navrhli Turka na ministra životního prostředí, původně ho chtěli do čela diplomacie. V Černínském paláci by měl podle návrhu nakonec usednout Macinka, který byl původně kandidátem na ministra životního prostředí. „Chtěli jsme udělat nějaké vstřícné gesto k tomu, abychom neblokovali vznik nové vlády,“ řekl Macinka.
Turek čelí mimo jiné kritice za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Podle Deníku N také zveřejňoval četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský (za ODS) v dnešní diskusi řekl, že problematická byla celá série Turkových výroků či komentářů.
Právě Lipavského zprvu odmítal jmenovat ministrem zahraničí vlády Petra Fialy (ODS) prezident Miloš Zeman. Procesně se podle Lipavského může najít paralela se současnou situací, obsahově je to ale úplně jiné. „V mém případě si Miloš Zeman potřeboval vybrat jedno jméno, aby se vymezil vůči nastupující vládě a dokázal svoji sílu. A nepovedlo se mu to,“ upozornil Lipavský.