Návrhy k rozpočtu podle poradců rozvrátí veřejné finance | E15.cz

Střednědobá i dlouhodobá udržitelnost veřejných financí je ohrožena vládními návrhy nadstandardního zvýšení důchodů a zrušením superhrubé mzdy, pokud nebudou upraveny ostatní parametry. Národní rozpočtová rada, která tak varovala ve své zprávě, zároveň doporučuje, aby byla rozpočtově významná opatření přijímána až v situaci, kdy bude připravena střednědobá strategie konsolidace veřejných rozpočtů. Tu má vláda předložit Poslanecké sněmovně do 30. září.

Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu uvedl, že od příštího roku počítá se zrušením superhrubé mzdy a zavedením patnáctiprocentní daně. Takový krok by podle ministerstva financí příští rok vedl k výpadku příjmů rozpočtu ve výši devadesáti miliard korun. Nyní je efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta. Premiér rovněž uvedl, že by chtěl přidat penzistům až 500 korun měsíčně nad zákonnou valorizaci. Ta by měla příští rok činit 840 korun.

Zároveň ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že ministerstvo financí počítá v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy s několika variantami snížení daně z příjmu zaměstnanců v rozmezí od 15 do 19 procent. Současně uvažuje o zrušení takzvané solidární přirážky a jejím nahrazení progresivním zdaněním.

„Samotné snižování daňového zatížení práce považuje NRR za žádoucí. Zároveň je však nutné zmínit, že hlavním důvodem jeho vysoké hodnoty v Česku není daň z příjmů, ale zákonné pojistné. Proto se rada domnívá, že úprava zdanění práce by měla být součástí komplexnějších změn v daňovém a pojistném systému,“ uvedla rada.