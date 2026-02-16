Nástupcem Dany Drábové v čele SÚJB bude Štěpán Kochánek
- Novým šéfem SÚJB se od 18. února stane dlouholetý pracovník úřadu Štěpán Kochánek, který nahradí zesnulou Danu Drábovou.
- Kochánek má více než dvacetiletou praxi v úřadu.
- Jeho jmenování završilo nové výběrové řízení, které Babišova vláda vypsala poté, co zrušila původní soutěž.
Nástupcem Dany Drábové v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) se stane dosavadní ředitel sekce jaderné bezpečnosti SÚJB Štěpán Kochánek. V úřadu pracuje víc než 20 let. Na rozdíl od Drábové, která byla absolventkou Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického (ČVUT), vystudoval práva. O jeho jmenování dnes na základě výběrového řízení rozhodla vláda Andreje Babiše (ANO), sdělil ředitel odboru komunikace Strakovy akademie Martin Vodička.
Podle usnesení bude sedmačtyřicetiletý Kochánek funkci zastávat od 18. února, mandát je pětiletý. Po úmrtí Drábové řídil úřad od října minulého roku dosavadní ředitel sekce pro řízení a technickou podporu Michal Merxbauer.
Kochánek pracuje v úřadu od roku 2003. Dříve působil jako právník a vedoucí právního oddělení, kde byl zodpovědný za právní záležitosti týkající se jaderné bezpečnosti, radiační bezpečnosti, zvládání mimořádných událostí, přepravy jaderných a radioaktivních materiálů a nakládání s radioaktivními odpady.
Jako ředitel sekce jaderné bezpečnosti byl od roku 2023 zodpovědný za řízení všech aspektů jaderné bezpečnosti a nakládání s radioaktivními odpady, včetně vydávání licencí, inspekcí a hodnocení bezpečnosti. Jako expert se podílí na rozvojových projektech EU v dalších zemích a působí jako externí expert programu technické spolupráce Mezinárodní agentury pro atomovou energii.
Drábová byla předsedkyní SÚJB od listopadu 1999. Podporovala rozvoj české jaderné energetiky, tedy hlavně rozšíření jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně. Zastávala i řadu funkcí v mezinárodních organizacích. Výběrové řízení na jejího nástupce vypsal hned v říjnu předchozí kabinet Petra Fialy (ODS).
Babiš vypsal nové výberové řízení
Babišova vláda po svém jmenování v prosinci soutěž zrušila a vypsala nové výběrové řízení. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) tehdy uvedl, že původní soutěž byla šita horkou jehlou a nastavené parametry do jisté míry vylučovaly férové prostředí, i proto komise nikoho nedoporučila.
Mezi podmínky stanovené novým kabinetem patřilo vysokoškolské vzdělání technického, právního nebo ekonomického zaměření. Výhodou měly být zkušenosti z jaderné energetiky a bezpečnosti. Nový předseda měl podle prosincového vyjádření ministra disponovat také přístupem k utajovaným informacím.