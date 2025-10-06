Předplatné

Dana Drábová zemřela. Podle Pavla odešla skutečná vlastenka a dobrý člověk

Dana Drábová zemřela po vážné nemoci.

Dana Drábová zemřela po vážné nemoci. Zdroj: Profimedia.cz

ČTK
ČTK
Po vážné nemoci v pondělí zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, bylo jí 64 let, oznámil úřad. V čele instituce stála od roku 1999, zapojila se také do komunální politiky.

„S hlubokou lítostí si Vás dovoluji informovat, že předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, paní Dana Drábová, dnes, 6. října 2025, následkem vážné nemoci zemřela,“ sdělil SÚJB.

„Odešla osobnost, která pro bezpečí naší země vykonala opravdu výjimečnou práci. Měl jsem ji rád za její odvahu, lidskost, smysl pro humor," uvedl na X prezident Petr Pavel. 

