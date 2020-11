Do šumavského jezera Laka se vrátili pstruzi | E15.cz

V jezeře a v jeho přítoku jsou desítky pstruhů obecných, v potoce asi tři kilometry pod jezerem žijí rybky vranky obecné, patřící v ČR k zranitelným druhům, informovalo Biologické centrum.

„Pstruzi čile kolonizují jezero a stalo se tak pravděpodobně přirozeně, což je unikátní. Nejvíce nás ale překvapilo, že se v pravostranném přítoku i třou. Místní populace by tak mohla být úplně nezávislá,“ uvedl Jiří Peterka s Biologického centra.

Jihočeští vědci monitorují šumavská jezera téměř 40 let. Už na začátku tisíciletí zjistili, že chemické vlastnosti vody i dostatek potravy v jezeře Laka by mohly umožnit život a rozmnožování ryb. Ve studii z let 2005 až 2010 potvrdili, že pstruzi a vranky jsou v Jezerním potoce vytékajícím z Laky. „Před deseti lety jsme zaznamenali, že jednomu pstruhovi chybělo už jen překonat hráz,“ řekl hydrobiolog Jaroslav Vrba z univerzity. K návratu pstruhů do jezera zřejmě přispěli i bobři, jejichž hráze zvýšily hladinu a vytvořily boční přelivy, uvedl koordinátor průzkumu Petr Blabolil z Biologického centra.

Chemické složení vody v šumavských jezerech od poloviny 20. století výrazně změnily kyselé deště, které zdevastovaly život v jezerech. Do 80. let byla voda tak kyselá, že veškeré ryby vyhynuly. Výrazný obrat přišel podle vědců po roce 1989 se snižováním znečištění ovzduší. Kyselost vody se zmírnila a ekosystém se začal pomalu zotavovat. Vědci nyní zjistili výskyt dospělých pstruhů těsně před třením v pravostranném přítoku jezera. Naopak v levostranném přítoku, kde je voda přirozeně kyselejší a podmínky nepříznivější, nebyli téměř žádní. Na jezero se badatelé vrátí na jaře, aby ověřili, zda je tam rybí plůdek a zda je tak populace pstruhů nezávislá na migracích z dolních toků. Návrat ryb do dalších jezer na české straně Šumavy je ale podle odborníků kvůli četným migračním bariérám nejistý.