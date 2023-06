Nezaměstnanost v České republice v květnu klesla na 3,5 procenta | e15.cz

Pracovní trh ovlivňují s příchodem letního počasí sezonní práce. Vyplývá to z informací, které ve čtvrtek zveřejnil Úřad práce ČR. V meziročním srovnání nezaměstnanost v Česku o 0,3 procentního bodu stoupla - loni v květnu dosáhla 3,2 procenta a uchazečů o práci bylo tehdy o 18 400 méně než ve stejném období letos.

V mezinárodním srovnání mělo Česko podle posledních dostupných dat evropského statistického úřadu Eurostat za duben druhou nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii - podle této metodiky dosáhla 2,7 procenta, přičemž průměr Evropské unie činil šest procent. V předchozích měsících vykazovalo Česko nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech unijních zemí.

„Pracovní trh nadále ovlivňují sezonní práce, které jsou v plném proudu. Především ve stavebnictví, v gastronomii, cestovním ruchu, hotelnictví, zemědělství a zahradnictví, ale také v lesnictví, rybářství, lázeňství či těžbě. S příchodem letního počasí se v menší míře objevují v evidenci Úřadu práce ČR nabídky letních brigád,“ komentoval vývoj nezaměstnanosti v Česku ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Zaměstnavatelé ale většinou hledají krátkodobé pracovníky prostřednictvím inzerce, pracovních portálů, sociálních sítí nebo přes své stálé zaměstnance,“ dodal ministr.

Zaměstnavatelé prostřednictvím úřadů práce momentálně hledají na letní sezonu brigádníky v pohostinství, gastronomii či prodejnách, pomocníky ve výrobě, pokojské, číšníky a servírky v rekreačních resortech, případně sezonní pracovníky na koupalištích a ve stáncích, uklízeče nebo brigádníky v lesnictví nebo zahradnictví. Dlouhodobě mají zájem o zaměstnance převážně v dělnických a vysoce odborných profesích, poptávka přetrvává i po kvalifikovaných řemeslnících.

Nejvyšší nezaměstnanost byla v květnu znovu v Ústeckém kraji, a to 5,3 procenta, následoval Moravskoslezský kraj, kde činila 4,8 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v Jihočeském, Zlínském kraji a v Kraji Vysočina, kde dosáhla shodně 2,5 procenta. Mezi okresy byla na konci uplynulého měsíce nejnižší podíl nezaměstnaných v okrese Praha-východ a na Pelhřimovsku, kde byla 1,5 procenta, v Praze-západ činila 1,6 procenta. Na druhém konci žebříčku se umístil již tradičně okres Karviná, kde míra nezaměstnanosti dosáhla 8,2 procenta, na Mostecku 6,9 procenta a na Chomutovsku 6,2 procenta.

Během května se na Úřadu práce ČR nově evidovalo 32 704 lidí, oproti minulému měsíci o 900 víc. Naopak z evidence odešlo 40.494 uchazečů, to je o 3105 méně než v dubnu. Ke konci května nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím úřadů práce 285 692 volných pracovních míst, o 1162 více než v dubnu a o 51 639 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadalo v Česku v průměru 0,9 uchazeče o zaměstnání. Nejvíce je to na Karvinsku, a to 10,3 uchazeče.

„Nízká míra nezaměstnanosti přetrvává, přestože ekonomická situace naznačuje určité zhoršení, které se projevuje například poklesem utracených peněz v retailu a opatrným výdajovým chováním spotřebitelů v oblasti potravin, oblečení a návštěv restaurací. Tato situace představuje výzvu pro podniky, které se musí vyrovnat se sníženým objemem finančních prostředků. Zároveň však mají problém s hledáním zaměstnanců na přehřátém trhu práce, zejména řemeslníků, kvalifikovaných pracovníků a talentů,“ hodnotí vývoj pracovního trhu ředitel personální agentury Randstad Martin Jánský.

„Pracovníci však nejsou ke změně zaměstnavatele příliš ochotní, ačkoliv nejsou mnohdy spokojeni s nízkým odměňováním vzhledem ke stoupajícím životním nákladům. Průzkum Randstad Employer Brand Research 2023 ukazuje, že za posledních šest měsíců změnilo zaměstnavatele pouhých osmnáct procent zaměstnanců a jen 23 procent plánuje změnu zaměstnání v příštím půl roce. Obávají se totiž nejistoty a rizika ztráty zaměstnání,“ doplňuje Jánský.

„Obecně bývá pokles nezaměstnanosti v květnu typický a souvisí s tradiční sezónností a rozjezdem sezónních prací. Pokud bychom však údaje sezónně očistili, podíl nezaměstnaných osob od konce minulého roku vesměs stagnuje. Trh práce je tak do velké míry vyčerpaný a ačkoli lednová hodnota byla na úrovni roku 2018, v květnu je rozdíl již půl procentního bodu a nezaměstnanost tak neklesá na předcovidové hodnoty,“ upozorňuje hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.