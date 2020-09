Nezaměstnaných bylo v srpnu nejvíc za poslední tři roky | E15.cz

Nezaměstnanost v Česku za srpen se oproti červenci nezvýšila, zůstává na 3,8 procentech. Meziročně je to ale více o 1,1 procentního bodu. Český trh práce je v dobré kondici díky vládní podpoře, míní ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Na konci srpna bylo v Česku bez práce přes 279 tisíc lidí, což je nejvyšší srpnová hodnota od roku 2017. Oproti červenci počet nezaměstnaných klesl téměř o šest stovek, míra nezaměstnanosti přesto zůstala na 3,8 procenta. Meziročně však stoupla o 1,1 procentního bodu. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) míní, že tuzemský pracovní trh je v dobrém stavu, a to díky vládním opatřením.

Počet volných pracovních míst v srpnu oproti červenci vzrostl o 6540 na 340 .823, meziročně ale volných pozic ubylo o více než 9700.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo v srpnu 22 okresů. Nejvíce stoupl v Přerově, a to o 3,5 procenta. Následovala Praha a Most s nárůstem o 3,3 procenta. V 55 regionech nezaměstnanost v srpnu oproti červenci naopak klesla. Nejvíc na Písecku a na Jesenicku, a to o 9,3 procenta, respektive 7,4 procenta.

I přes složité měsíce uplynulého půl roku trh práce v Česku nadále vykazuje velmi dobrou kondici, míní ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). „Stále máme podle aktuálních informací nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii. Myslím si, že to je zásluha vládních opatření,“ uvedla ministryně.

Za dobrým vývojem je podle Maláčové hlavně kurzarbeitový program Antivirus a půlroční odpuštění odvodů. Důvodem je ale i to, že firmy nejdřív propouštěly agenturní pracovníky a cizince a omezily spolupráci s takzvanými dohodáři. Lidé v létě také čerpali dovolenou a absolventi vysokých škol začali později nastupovat do zaměstnání, dodala Maláčová.