Nová lávka z Holešovic do Karlína vyjde na 298 milionů korun. Stavět se začne na podzim | E15.cz

Vybudování lávky z pražských Holešovic do Karlína vyjde na 298 milionů korun bez DPH. Výstavba by měla začít letos na podzim a potrvá 14 měsíců, řekl v pondělí náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Lávku pro město vybuduje společnost Skanska, která zvítězila ve výběrovém řízení. Přemostění usnadní pěším a cyklistům cestu na ostrov Štvanice a bude dalším propojením mezi městskými částmi, které od roku 2015 v létě zajišťuje také přívoz HolKa. Autorem lávky je architekt Marek Blank.

"Pokud se ve výběrovém řízení nikdo neodvolá, budeme moci podepsat smlouvu a v následujících měsících zahájit stavbu," řekl Scheinherr. K tomu by podle něj mohlo dojít na podzim. "Přesně to (datum zahájení stavby) budeme vědět v momentě podpisu smlouvy a že se nikdo neodvolal," dodal.

Do tendru se přihlásili tři uchazeči. Mezi nimi se město podle náměstka rozhodovalo nejen s ohledem na nabídnutou cenu stavby, ale rovněž délku zhotovení díla a dalším kritériem byla délka záruční doby.

Na holešovickém břehu Vltavy bude nástup na lávku na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice. V Karlíně na Rohanském nábřeží vyústí na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře. Lávka překlene 38 metrů mezi Karlínem a Štvanicí a 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi.

Lidé se mohou pěšky z Karlína do Holešovic dostat v současné době pouze přes frekventovaný Hlávkův most, nebo oklikou přes Rohanský ostrov a Libeňský most. Využít mohou také zmíněný přívoz. Na Štvanici se pak dostanou pouze z Hlávkova mostu či přívozem. Lávka bude také spojnicí pro cyklisty, když propojí páteřní cyklostezky vedoucí podél Vltavy na obou březích.

Praha loni otevřela novou lávku z Císařského ostrova do Troje. Původní se zřítila na konci roku 2017. S mosty má ale Praha problém dlouhodobě. Ve špatném stavu je Libeňský nebo Hlávkův most a opravy vyžaduje také Palackého most. Technická správa komunikací nyní opravuje pilíře vytíženého Barrandovského mostu.

