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Nový stavební zákon prošel Sněmovnou, zavádí státní úřady a jedno razítko

Stavebnictví, ilustrační snímek

Stavebnictví, ilustrační snímek Zdroj: Profimedia.cz

ČTK
ČTK
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  • Sněmovna schválila rozsáhlou vládní novelu stavebního zákona.

  • Nová legislativa zavádí státní stavební úřady a slibuje zrychlení řízení na jedno jediné razítko.

  • Opozice změny ostře kritizuje a varuje před možným kolapsem celého systému.

Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má rozsáhlá a sledovaná novela stavebního zákona, kterou v pátek přijala Sněmovna. Loni v prosinci ji předložili představitelé vládní koalice v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne Úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků z nynějších úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Předlohu nyní musí posoudit Senát.

Pro schválení novely hlasovalo 89 poslanců vládní koalice. Pro schválení jich bylo zapotřebí nejméně 86.

Opozice novelu kritizovala. Vytýkala například to, že rozsáhlou změnu o stovkách stran předložila koalice jako poslanecký návrh bez řádného připomínkového řízení a nevyslechla názory oponentů. K němu až po debatě předložila rozsáhlý pozměňovací návrh. Opozice má také obavy z případného kolapsu stavebního řízení, pokud nynější úředníci nebudou chtít přejít z obecních úřadů pod státní správu.

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