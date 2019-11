17. listopad online: Česko slaví 30 let od Sametové revoluce | E15.cz

Za čím vším vyrazit o víkendu do ulic Festival svobody Festival zaštiťuje letos řadu akcí k výročí sametové revoluce v centru Prahy. Od studentského setkání Svobodný listopad na Albertově, Koncertu pro budoucnost na Václavském náměstí po oblíbené Korzo Národní, které se potáhne z Národní třídy na Jungmannovo náměstí. Ve tři hodiny vyrazí ve stopách někdejších studentů Sametový průvod z Albertova na Národní třídu. Večer oslavy završí předávání Cen Paměti národa v Národním divadle. Den otevřených dveří Své brány veřejnosti otevře Úřad vlády, a to ve Strakově akademii i Kramářově vile. Den otevřených dveří se také koná na ministerstvu školství. Milion chvilek pro demokracii nejde napříč generacemi, mrzí Kocába Projekce a světelné instalace V neděli vpodvečer ozáří domy na Národní třídě speciální velkoformátové projekce s hudebním doprovodem. Objeví se také instalace Milana Caise Noční hlídač, kterou autor v minulosti představil na chladicích věžích temelínské elektrárny. Červené oči se tentokrát objeví na křídlech Národního muzea. 17.11. Po páté hodině večerní, symbolicky v 17 hodin a jedenáct minut, se 17. listopadu rozeznějí kostelní zvony po celé ČR. Ve stejný čas pustí většina rozhlasových stanic píseň Modlitba pro Martu. Komentář Martina Čabana: Milion chvilek... pro co vlastně? Obývák Václava Havla Na náměstí Václava Havla vedle Národního divadla budou číst z Havlových děl Dagmar Havlová, Václav Marhoul, Michael Kocáb, Tomáš Etzler, Dana Němcová, Dan Přibáň, Bára Hrzánová, Lenka Klicperová, Michael Žantovský a další. Komunikace89 Ve výstavním prostoru na Letenské pláni bude po celý víkend k vidění multimediální projekt Komunikace89 aneb státní převrat bez internetu, který má přiblížit mediální a komunikační pozadí revoluce. „Koupím si, co budu chtít.“ Uplynuly tři roky od průlomového interview s Babišem Milion chvilek pro demokracii Protivládní demonstrace na pražské Letné se koná už v sobotu. Organizátoři by chtěli navázat na červnovou demonstraci, které se zúčastnily statisíce lidí, a požadovat odstoupení premiéra Andreje Babiše a ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Demonstrace začne ve dvě hodiny odpoledne. Brněnský sedmnáctý Studenti Masarykovy univerzity zvou v neděli na náměstí Svobody a chtějí si společně připomenout odvahu svých předchůdců, kterou před 30 a 80 lety projevili.