Opoziční strany ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se domluvily, že vyvolají hlasování o nedůvěře vládě. Dostatečný počet podpisů k tomu už mají a předloží je předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO) v pátek. Očekávají, že bezprostředně na příští týden svolá schůzi, jak mu to ukládá ústava. Novinářům to po jednání řekl předseda ODS Petr Fiala.

Opozice reaguje na návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). Podle návrhu, který zveřejnila média, Babiš má nadále vliv na koncern Agrofert, který vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů, a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet do unijního rozpočtu asi 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.