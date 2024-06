Oprava Barrandovského mostu v Praze bude delší, než silničáři očekávali. Důvodem je horší stav konzolí na okraji mostu. Přesný datum ukončení oprav zatím není dán, stále ale platí, že rekonstrukce skončí letos. Novinářům to dnes řekli náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) a náměstek ředitele Technické správy komunikací (TSK) Josef Richter. Původně měly opravy skončit do konce letních prázdnin.

TSK v polovině května oznámila, že tento termín nestihne. Nyní se podle Hřiba a Richtera proti květnovým očekáváním datum ukončení dále oddaluje. Důvodem je, že řešení problému s konzolí bylo složitější, než silničáři předpokládali.