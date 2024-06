Pavel Novotný zůstává členem ODS. O jeho vyloučení se nakonec nehlasovalo

Řeporyjský starosta čelí kvůli svým příspěvkům na sociálních sítích problémům opakovaně. Příspěvek týkající se zdravotního stavu dcery hudebníka Felixe Slováčka Novotný smazal a omluvil se, část občanských demokratů i tak volala po jeho odchodu ze strany. Po nedávném zasedání předsednictva Novotný ČTK napsal, že jeho jednání bylo neodpustitelné a je na výkonné radě ODS, aby vyloučení posoudila. Dnes napsal, že mu nedává žádný smysl něco k tomu říkat.

„Nepřemýšlel jsem o tom, co řeknu novinářům o vůli projevené radou, o tom, co vedení řekne na tiskovce. Co říkají lidi na to, co řeklo vedení o tom, co řekla ODS. Smysl mi dává nepřemýšlet o tom, že něco řeknu. Ale o tom, co jsem řekl. Dělám to už pár týdnů a budu dál. Víc vám teď neřeknu,“ napsal.

Benda novinářům řekl, že se rozhodl návrh na vyloučení Novotného nenavrhovat. „Přestože překročil hranice slušnosti, zaznamenal jsem jeho veřejný projev omluvy, lítosti i odpovědného závazku odpracovat sto hodin na onkologickém pracovišti. Musíme umět odpouštět,“ uvedl s tím, že výkonná rada jeho stanovisko předsedy pražské organizace akceptovala.

Letos v únoru soud Novotnému uložil peněžitý trest za vyjádření na síti X, že Palestinci jsou opice a mají být vybombardováni. Zveřejnil jej počátkem loňského prosince po teroristickém útoku palestinského hnutí Hamás. V době rozhodnutí soudu již byl starosta v podmínce, a to za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta. Soud mu za ně v lednu 2022 vyměřil tříměsíční trest s odkladem 30 měsíců. Podle informací serveru iDNES.cz mu letos v březnu soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 podmínku kvůli opakovaným přečinům prodloužila a nařídila mu absolvovat program sociálního výcviku. Novotný také například v roce 2019 prohlásil, že by měl viset tehdejší komunistický poslanec Zdeněk Ondráček za to, že navštívil tzv. Doněckou lidovou republiku vytvořenou na Ukrajině proruskými separatisty. V tomto případě soudy pravomocně rozhodly, že starosta nespáchal trestný čin.