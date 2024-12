Proti schválení návrhu programu hlasovali poslanci koaličních ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09, opozičních Pirátů a nezařazený Ivo Vondrák (dříve ANO). K přijetí návrhu bylo potřeba aspoň 89 hlasů, opoziční hnutí ANO a SPD jich měla dohromady 79.

Pekarové Adamové zástupci ANO a SPD vyčítali zejména to, že podle nich neřídí schůze nadstranicky a porušuje jednací řád. Předsedkyně Sněmovny s výtkami nesouhlasila. Podpořili ji ve svých vystoupeních představitelé vládního tábora včetně premiéra Petra Fialy (ODS). Zástupci opozičních hnutí ANO a SPD kritizovali blokování sněmovního jednání v tomto volebním období.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová uvedla, že není pochyb o tom, že za předsednictví Pekarové Adamové jsou práva opoziční menšiny opakovaně porušována. „Její chování se nesmí stát normou,“ řekla. Pekarová Adamová podle ní získala pozici třetího nejvyššího ústavního činitele jen kvůli tomu, že neměla dost odvahy a schopností vést žádné ministerstvo. „Paradoxně tedy svou pozici získala za neschopnost. A my ji naopak za tuto neschopnost navrhujeme z funkce odvolat,“ prohlásila. Lídr SPD Tomio Okamura vinil Pekarovou Adamovou z porušování demokracie a omezování práv opozice a vyčetl jí třeba i zahraniční cesty „Udělala si ze Sněmovny vlastní cestovní kancelář,“ řekl.

„Já se snažím v pozici předsedkyně nestranná být, ať už tady přímo při řízení schůze nebo při reprezentaci Sněmovny navenek,“ oponovala opozičním výtkám Pekarová Adamová. Premiér Fiala označil nynější opoziční pokus za reprízu loňské dubnové premiéry, kdy se hnutím ANO a SPD předsedkyni dolní komory rovněž svrhnout nepovedlo. „Když to děláte podruhé, tak už to nefunguje ani jako demonstrace síly opozice, protože tu ukazujete při zneužívání pravidel jednacího řádu vlastně každý týden,“ prohlásil.

Opoziční hnutí ANO a SPD vinil předseda vlády z toho, že nechápou důstojnost a vážnost Sněmovny. „Opozici jde především o obstrukce, blokování Parlamentu a osobní urážky,“ prohlásil. Pekarová Adamová řekla, že Sněmovna v souvislosti s opozičními obstrukcemi „trhá rekordy“ v počtu projednaných hodin. Už jich bylo v nynějším volebním období podle ní asi o 150 víc než v celém minulém volebním období.

„Odvolání předsedy by mělo být vyhrazeno pro případy závažných pochybení, nikoli jako nástroj politického boje,“ řekl šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. Předseda lidoveckých poslanců Aleš Dufek uvedl, že útok na Pekarovou Adamovou je i útokem na KDU-ČSL. Pokud by se opozici povedlo předsedkyni Sněmovny sesadit, koalice by se podle něho rozpadla. Kdyby byl odvolán místopředseda Sněmovny za ANO, nestalo by se vůbec nic, poznamenal Dufek.