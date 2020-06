Pelta u soudu. Zaujal mj. výroky o inteligenci fotbalistů | E15.cz

Věty z Peltovy obhajoby postupně získávají podobný status jako průpovídky z kultovního divadelního představení Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? To zinscenovali v roce 2005 Jiří Lábus s Petrem Čtvrtníčkem na základě odposlechů vlivného fotbalového manažera Ivana Horníka.

Pelta o pořízení odposlechů v bytě na Senovážném náměstí:

„To šmírování v bytě, to byl normální Pentagon na tom Senovážným.“

O své roli ve fotbalovém prostředí:

„Já jsem byl zásadní člověk pro sociální smír. Já jsem vždycky říkal, že když se nedomluvíte se mnou, nedomluvíte se s nikým.“

O Karlu Březinovi, externím poradci exministryně Kateřiny Valachové:

„Znám ho dlouho, je to ze všech politiků největší příznivec fotbalu.“

O nelibosti k byrokracii

Pelta líčíl, jak ho štvala „úřední košilka“ na FAČR, dopisy prý musel podepsat ten, ten a ten… „Vy jste tedy úředník,“ ironicky poznamenala soudkyně Lenka Cihlářová. „Já jsem sportovec,“ odvětil obžalovaný.

O interakci mezi muži a ženami:

„Já když pozvu někoho do bytu a není to mužský pohlaví, tak to má nějakej směr. Ale není to, kristepane, úplatek, jak vykonstruoval pan státní zástupce, že to byl konspirační byt, kde se budou přepisovat dějiny. My nedělali nic zakázanýho. A za to druhý jsem dostal doma. Já mám přísnou paní.“

O vlastní toxicitě:

„Po Ivánku, kamaráde jsem byl toxickej, ne každej se se mnou bavil. Ale řídil jsem svaz, šel jsem nahoru. Nebýt tady toho, byl bych jako strůjce vítězství Čeferina (v roce 2016 zvolený nový šéf evropského fotbalu, loni funkci obhájil, pozn. red.) členem výkonného výboru UEFA. Ale teď jsem tady a musím se tu obhájit.“

O společenském postavení lidí kolem fotbalu:

„My jsme takoví jako spíš normální lidi, taková dělnická třída.“

O státních návštěvách na důležitých zápasech reprezentace:

„Byla ostuda, když od nás důležití lidé nechtěli jezdit. Byl jsem nadšený, když před zápasem s Německem přijela Merkelová, měl jsem radost, východní Německo, v tom jejím sáčku,“ konstatoval Pelta.

O svém životním stylu:

„Jsem zaměstnán ve svém klubu FK Jablonec. Můj měsíční příjem je v malých statisících. Kolem 200–300 tisíc měsíčně. Vlastním nemovitost, restauraci Žižkův vrch, jsem akcionář společnosti FK Jablonec, vlastním dům s nebytovými prostorami a byty na jablonecké pěší zóně. A kolik mám na účtu? Kdo dělá fotbal, na účtu nic nemá a na peníze čeká. Jsem nízkonákladovej, nepiju, nefetuju. Když jdeme s manželkou na večeři, většinou to platí ona z karty.“

O inteligenci fotbalistů:

„Takoví basketbalisti nebo tenisti, to jsou většinou vysokoškoláci. My fotbalisti jsme geneticky trochu jiná třída. Moc chytrejch hráčů neznám. Výjimkou je teda Petr Čech. Ten dokáže prodat i teplej vzduch.“

O své možné vině v dotační kauze:

„Já mám čistý svědomí. Kdyby mně někdo řekl, tady máš deset milionů pro Jablonec, a já pak dám zpátky dva Pepíkovi na ministerstvo. To bych chápal. Kdybychom něco porušili… Možná jsme něco porušili, ale já nevím co.“

