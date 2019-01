Petr Stuchlík je členem hnutí ANO | E15.cz

Petr Stuchlík je ode dneška členem ANO. Usneslo se na tom předsednictvo hnutí na svém večerním jednání, kde řešilo rovněž otázky kampaně do nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. Sdělila to mluvčí hnutí Lucie Kubovičová. Stuchlík už dříve avizoval, že na nadcházejícím celostátním sněmu plánuje kandidovat do předsednictva.