Pinkasův palác na pražské Kampě byl vydražen za půl miliardy | E15.cz

Vánoce jsou za dveřmi a téma svátečních radovánek a dárků je tedy hodně živé. Nakousl ho i útočník Brad Marchand z Bostonu, který se svěřil žurnalistovi Joe Haggertymu z NBC Sports s tím, co by pořídil svým útočným parťákům a přátelům. S radostí se trefil také do české dvojice David Pastrňák - David Krejčí.