Odstoupení od koaliční smlouvy, kterou podepsali lídři stran ve Sněmovně 8. listopadu 2021, Piráti zdůvodnili podstatným porušením smluvních podmínek. Fialovi vyčítají, že v rozporu s dohodou nehledal pro odvolání ministra podporu s šéfem koaliční strany. „Premiér porušil vše, co o podobných situacích stálo v koaliční smlouvě. V takové situaci není možné setrvávat ve vládě, což nyní potvrdila i členská základna Pirátů,“ uvedl v tiskové zprávě Bartoš.

Do celostátního fóra Pirátů patří všichni členové strany, kterých je podle hlasovacího systému 1164. Hlasovat mohli od pátečního rána. Rozhodnutí odejít z vlády v úterý projedná poslanecký klub Pirátů, ministři zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) a pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty) současně podají demisi.

I v opozici se Piráti soustředí na své priority, které se propsaly i do programového prohlášení celé vlády, uvedl Bartoš. „Piráti budou nadále bojovat za zájmy občanů a prosazovat kroky, které pomohou naši zemi posunout vpřed, aby se nám tady společně zase o něco lépe žilo. Budeme tvrdou, ale konstruktivní a férovou opozicí,“ dodal.

Odchod Pirátů nebude znamenat pád kabinetu, zbývající čtveřice stran s většinou 104 poslanců má v úmyslu ve vládnutí pokračovat. Bude mít i stejný program, Fiala proto nevidí důvod žádat o důvěru.

Piráti byli v listopadu 2021 poslední ze subjektů pětikoalice, který vstup do vlády schválil. Pro koaliční smlouvu bylo 82,1 procenta hlasujících. Hlasování v anketě tehdy doprovázela velmi vysoká účast, zúčastnilo se jí přes 90 procent oprávněných členů.

Pavel přijal odvolání Bartoše, změny ve vládě by měly hotové příští týden

Prezident Petr Pavel přijal návrh premiéra Petra Fialy (ODS) na odvolání Ivana Bartoše (Piráti) z pozice vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj k dnešnímu dni. Zároveň souhlasil s pověřením vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) od úterý dočasným výkonem funkce ministra. Fiala to řekl novinářům po večerním jednání s hlavou státu na Pražském hradě.

Postup na síti X potvrdil i Pavel poté, co se dnes sešel s předsedy všech pěti koaličních stran. "Jak jsem avizoval, sešel jsem se dnes postupně se všemi předsedy vládních stran, abych se obeznámil s jejich pohledem na stávající situaci. Jasně jsem rovněž deklaroval, že budu postupovat zcela v souladu s ústavou," uvedl prezident.

Další ministři za Piráty - zahraničí Jan Lipavský a pro legislativu Michal Šalomoun - podají demisi v úterý. Členové Pirátů totiž schválili v internetovém hlasování odstoupení strany od koaliční smlouvy se Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a STAN. Fiala nebude navrhovat obsazení postu ministra pro legislativu, nebude ani pozice vicepremiéra pro digitalizaci.

Fiala si dovede představit, že Lipavský zůstane v kabinetu jako nestraník, když s tím budou souhlasit všechny čtyři strany vládní koalice. Šéf diplomacie už dříve spojil případnou demisi s odchodem z pirátské strany. "Vláda tvoří čtyři strany a musíme se domluvit," uvedl Fiala. Stejně jako lídři dalších stran odpoledne premiér odkázal na úterní jednání koalice.

Premiér se s prezidentem shodl na tom, že změny ve vládě by měly být dokončeny rychle. Ideálně by vše mělo být hotovo do konce příštího týdne, řekl Fiala. Definitivně by chtěl post ministra pro místní rozvoj obsadit ve stejném okamžiku, kdy se bude měnit ministr průmyslu a obchodu. Do této funkce hnutí STAN nominovalo svého prvního místopředsedu Lukáše Vlčka namísto Jozefa Síkely, který by se měl stát eurokomisařem.

"Podle koaliční smlouvy je ministerstvo průmyslu a obchodu obsazováno kandidátem Starostů a v tomto smyslu koaliční smlouva platí a nic se na ní nemění, pokud se nedohodneme na tom, že se něco změní," řekl Fiala. S Vlčkem má domluvenou schůzku na tento týden. "Budu postupovat v souladu s koaliční smlouvou," dodal.

Řekl také, že si dovede představit to, že by STAN po Pirátech případně převzal vedení ministerstva pro místní rozvoj, jak dnes naznačil šéf hnutí a vicepremiér Vít Rakušan. Ve středu chce Fiala seznámit veřejnost s dalším postupem.