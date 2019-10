Pixies zahrají ve Foru Karlín | E15.cz

Americká kapela Pixies, dnes ve Foru Karlín představí své aktuální album Beneath the Eyrie, které vyšlo v září. Koncert byl původně plánován do pražské Lucerny, ale pro obrovský zájem fanoušků jej pořadatelé z D Smack U Promotion po dohodě s managementem kapely přesunuli do větších prostor ve Foru Karlín.