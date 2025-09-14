Platy soudců a žalobců stoupnou o třináct procent, politici si polepší o pět
Návrh státního rozpočtu počítá od ledna s výraznějším růstem platů v justici než u ústavních činitelů. Soudci a státní zástupci si polepší zhruba o třináct procent, platy poslanců, ministrů či prezidenta porostou maximálně o pět procent. Změna vyplývá z legislativy, kterou vláda prosadila letos na jaře. Opozice ANO a SPD chce platy politiků zmrazit, uvedla v neděli Česká televize.
Platy politiků, soudců či státních zástupců se od ledna mají zvednout automaticky podle předem známého vzorce. Ten uvádí, že výdělky politiků už nikdy nemohou z roku na rok růst o více než pět procent. „Je to důsledek legislativní změny, která vychází z nálezu Ústavního soudu, to je pro příští rok. V případě platů politiků bude nárůst limitován, to znamená, že platy politiků nemohou vzrůst o víc než pět procent," řekl České televize ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
„Soudcům a státním zástupcům se platy budou zvedat zhruba o 13 procent, pokud bychom neprosadili nějakou vrchní hranici i pro ostatní ústavní činitele, tak by to bylo i pro ně. Ale pro ostatní ústavní činitele, poslance, senátory, prezidenta a tak dále je to pět procent podle zákona," uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).
Řadový poslanec bude od příštího roku nově pobírat základní plat 115 tisíc korun měsíčně, tedy o 5500 korun víc než letos. Předseda sněmovního a senátního výboru či komise si polepší o víc než 7500 korun na bezmála 162 tisíc korun. Základní měsíční plat ministra nebo místopředsedy parlamentní komory vzroste o víc než 10 tisíc korun na téměř 220 tisíc korun a plat premiéra či šéfa komory se zvýší o téměř 15 tisíc korun na bezmála 309 tisíc korun. Prezidentův příjem se zvýší z letošních 365 tisíc na víc než 383 tisíc korun. Politikům o pět procent vzrostou i jejich finanční náhrady, například na reprezentaci nebo na dopravu.
Hnutí ANO chce platy zmrazit
ANO, které je favoritem nadcházejících voleb, by v případě volebního úspěchu chtělo stihnout zmrazení platů politiků ještě do konce roku. Pokud by to poslanci do 1. ledna nestihli, zmrazení by přišlo až v roce 2027.
Soudci okresního soudu s patnáctiletou praxí podle výpočtu ČT od ledna poskočí výdělek z letošních 158 tisíc korun na skoro 180 tisíc. Soudce vrchního soudu s praxí 25 let si měsíčně podle ČT polepší o 28 tisíc korun a měsíční plat mu vzroste skoro na čtvrt milionu. Žalobci z okresního státního zastupitelství s patnáctiletou praxí má plat příští rok vzrůst o 19 tisíc korun na více než 161 tisíc korun.
Pro rozpočet vyšší platy v justici představují výraznější výdaj než platy zákonodárců či ministrů. Soudců jsou totiž v Česku asi tři tisícovky, desetkrát víc než vrcholných politiků. A státních zástupců, kteří dostávají 90 procent platu soudce, je podle České televize přes tisícovku.
Soudcům by mohl vzrůst plat zhruba o sedm procent už letos, pokud se svými žalobami uspějí u Ústavního soudu. Požadují dorovnání platů podle trojnásobku průměrné mzdy.