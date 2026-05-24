Aktualizováno: Po čtyřech hodinách hasiči vysvobodili amatérské jeskyňáře z Moravského krasu. Cestu jim blokovala kapsa oxidu uhličitého
- Hasiči po čtyřech hodinách vyvedli z jeskyně u Holštejna pět amatérských jeskyňářů.
- Uvázli asi 100 metrů od východu za prostorem s vyšší koncentrací oxidu uhličitého.
- Nikdo nebyl zraněn, záchranáři po vyproštění všechny zkontrolovali a jsou v pořádku.
Hasiči v neděli zhruba čtyři hodiny zachraňovali pět amatérských jeskyňářů, kteří uvízli pod zemí poblíž Holštejna na Blanensku v Moravském krasu. Ocitli se zhruba 100 metrů od východu, nebyli zranění, ale za prostorem, který byl naplněný vyšší hladinou oxidu uhličitého. Tuto tzv. kapsu bylo potřeba překonat v dýchací technice, uvedli hasiči na síti X. Na místě bylo 80 zasahujících a mluvčí záchranářů Michaela Bothová řekla, že všichni jsou v pořádku.
Záchranáři po vyproštění jeskyňáře ošetřili a zjišťovali jejich saturaci kyslíkem. Při vysoké koncentraci oxidu uhličitého, který se drží při zemi, totiž nemají postižení dostatek kyslíku, hrozí jim upadnutí do bezvědomí a jedná se o život ohrožující stav, řekla Bothová.
Doplnila, že z jeskyně stihli ještě dříve vylézt čtyři další jeskyňáři, které záchranáři zkontrolovali a byli také v pořádku. S časovým odstupem už by podle Bothové neměly hrozit zdravotní komplikace, protože saturace kyslíkem se v běžném prostředí vrací do standardního stavu. Zmíněná čtveřice také zavolala pomoc pro kolegy, kteří zůstali uvnitř.
Mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška řekl, že místa s vyšší koncentrací se v některých místech v jeskyních vyskytují přirozeně a na koncentraci plynu má vliv i počasí. Při vyšších venkovních teplotách roste.
V Moravském krase je zpřístupněno veřejnosti pět jeskyň, jejich celkový počet je však násobně vyšší a pod zemí jsou desítky kilometrů chodeb, které stále nejsou plně prozkoumané. Amatérští speleologové se tak do podzemí vydávají pravidelně.
Záchrannou akci, která trvala 21 hodin, absolvovali hasiči letos v lednu v jeskyni poblíž Rudice, která není od Holštejna příliš vzdálená. Z hloubky 70 metrů zachraňovali jeskyňáře, který si zhruba 250 až 300 metrů od vstupu zlomil kotník. Šlo o mimořádně náročnou akci, při níž bylo nejprve nutné v některých místech zvětšit prostor včetně drobných odstřelů pro bezpečný transport raněného.