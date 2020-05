Insolvence se odkládají. Dlužníci i advokáti odkládají schůzky | E15.cz

„K sepsání a následnému podání návrhu se dlužník musí sejít s advokátem či jinou osobou oprávněnou sepsat návrh, což je nyní složitější. Poté, co se společnost vrátí do běžného pracovního procesu, však očekáváme návrat na původní čísla. A postupně také významný růst,“ odhaduje předseda senátu krajského soudu v Liberci Martin Omelka, podle nějž budou mít lidé do budoucna problémy splácet odložené splátky, nájmy a jiné platby.

Schválené moratorium na splácení úvěrů podle něj zatím počet nových návrhů neovlivnilo a promítne se do něj až s odstupem času. „Dlužník většinou podává návrh až v době, kdy má dluhy značně dlouho po splatnosti,“ vysvětluje Omelka.

Omelkovo vysvětlení potvrzuje i insolvenční správce Michal Žižlavský, který je zároveň členem představenstva České advokátní komory. „V uplynulém měsíci skutečně došlo k poklesu podaných návrhů na oddlužení. Advokáti a další sepisovatelé návrhů totiž z preventivních důvodů omezili jednání vyžadující osobní kontakt a také řada dlužníků teď ještě řeší spíše jiné záležitosti než právní,“ sdělil deníku E15 Žižlavský.

Podle Žižlavského jsou sice velké advokátní kanceláře schopny připravit vše potřebné distančně za využití online platforem, řada dlužníků k tomu ale nemá potřebné technické vybavení. Problémy spojené s ekonomickou krizí tak podle něho lidé začnou řešit, až opadnou opatření státu spojená s nouzovým stavem.

„Očekávám, že se v nejbližších měsících počty návrhů na oddlužení prudce zvýší. Kromě spotřebitelů zřejmě narostou počty živnostníků, postižených v důsledku uzavření provozoven, poklesu poptávky a problémů v dodavatelsko-odběratelském řetězci,“ dodal Žižlavský.

Tomáš Valášek, výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008, přitom varuje, že schválené úvěrové moratorium může v mnoha případech naopak vést k dluhové spirále. „Nikdo nechce jít rovnou do insolvence. Lidé v problémech si nejdříve začnou postupně půjčovat peníze. Některým z nich úvěry skutečně pomohou těžké období přečkat, jiní však roztočí dluhovou spirálu natolik, že se z ní už nedokážou dostat,“ vysvětluje Valášek.

V dubnu bylo zároveň vyhlášeno nejméně osobních bankrotů od června 2019. Celkem se jednalo o 1335 osobních bankrotů, což je o 159 méně než v březnu a zároveň nejnižší počet od června 2019, vyplývá ze statistik společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

Oddlužení představuje způsob, jak se mohou spotřebitelé a drobní podnikatelé zbavit podstatné části dluhů, které jim v současné době rostou.