Podnikání zahájilo nejvíce nováčků od roku 2017 | E15.cz

V březnu vzniklo v Česku 3031 obchodních společností, o 453 více než v únoru a nejvíce od března 2017. Zároveň zaniklo 1260 firem, o 162 více než v únoru. Vyplývá to z analýzy dat portálu informaceofirmach.cz, již provedla společnost CRIF.

Během celého prvního čtvrtletí letošního roku vzniklo v Česku 8022 obchodních společností, o 527 více než o rok dříve a nejvíce za dva roky. Zaniklo 3697 společností, o 387 méně než před rokem a nejméně za poslední rok a půl. V Česku tak v prvním čtvrtletí vzniklo dvakrát více obchodních společností, než kolik jich zaniklo.

„Počet nových společností je letos zatím podobný jako v roce 2019, což je pozitivní zpráva. Ukazuje to, že lidé dokážou najít i v současné situaci příležitost a odvahu k podnikání,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Na druhou stranu je ale podle ní potřeba upozornit na to, že mezi živnostníky je situace zcela odlišná a že počet lidí, kteří si letos založili živnost, je v kontextu minulých let velmi nízký. „Letos také více než v předešlých letech zanikají společnosti, které vykazují obrat,“ dodala.

Většina společností, které v posledních letech zanikají, nemá v rejstříku ekonomických subjektů uvedenou kategorii obratu. Ale zatímco třeba v prvním čtvrtletí 2018 tvořily tyto společnosti 99 procent všech firem, které během této doby zanikly, letos to bylo jen 84 procent. Z 3697 zaniklých společností tak obrat nevykazovalo 3114. Mezi zbylými 583 zaniklými společnostmi byly nejčastěji ty s ročním obratem do 200 tisíc korun, ale také 148 firem s obratem vyšším než deset milionů korun.

„Je jistě pozitivní, že se opět zvýšil počet nových společností, na druhou stranu z trhu více než dříve mizejí společnosti, které reálně podnikaly, platily daně a zaměstnávaly lidi, i když většina z nich patří ke spíše menším společnostem,“ upozornila Kameníčková.

V březnu vzniklo nejvíce obchodních společností v Praze (1422), v Jihomoravském kraji (363) a v Moravskoslezském kraji (261). Počet zaniklých firem byl nejvyšší opět v Praze (601), v Jihomoravském kraji (172) a ve Středočeském kraji (82).

V rámci jednotlivých odvětví zahájilo činnost nejvíce firem v informačních a komunikačních technologiích, ve zpracovatelském průmyslu a ve stavebnictví. Nejvíce společností naopak zaniklo v obchodu, v nakládání s nemovitostmi a v profesních, vědeckých a v technických činnostech.