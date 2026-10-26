ANO po 12 letech končí ve vedení Pardubic. Město převezme pětikoalice
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- V Pardubicích se dohodlo na koaličním vedení města pět politických uskupení. Utvoří ji ODS, STAN, Naše Pardubice, Progresivní Pardubice a lidovci, vpodvečer podepsali smlouvu.
- Primátorem má být Ondřej Tichý z ODS. Primátor a jeho čtyři náměstci budou ve funkcích nováčky.
- Dosavadní vedení města v čele s ANO zamíří do opozice. Před podpisem koaliční smlouvy to řekl lídr ODS Tichý.
Utvoření velké koalice bez ANO dávalo podle Tichého smysl. Zástupci pěti stran vnímali vůli voličů a jejich poptávku po změně. Ustavující zastupitelstvo svolá stávající primátor Jan Nadrchal (ANO), řekl Tichý.
Primátor Tichý bude mít čtyři náměstky. Prvním náměstkem bude Daniel Vondra (STAN), dalšími Martin Slezák (Progresivní Pardubice), Kateřina Kosová (Naše Pardubice) a Petr Netolický (lidovci). „V radě bude mít ODS tři místa, STAN tři místa, Progresivní Pardubice a Naše Pardubice po dvou místech a Noví lidovci jedno místo v radě," řekl Tichý.
ODS získala ve volbách sedm mandátů, STAN má pět zastupitelů, Progresivní Pardubice a Naše Pardubice po čtyřech a lidovci dva. V 39členném zastupitelstvu bude mít koalice 22 hlasů. Do opozice míří ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice, které se dosud podílelo na vedení města. Společně mají 15 zastupitelů. Zbývající dvě opoziční křesla obsadí SPD. Hnutí ANO bylo ve vedení 12 let, stejně tak Žijeme Pardubice, které předtím kandidovalo za ČSSD.