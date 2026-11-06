Banky stále více dráždí Babiše, kritizuje jejich zisky. Množí se spekulace o zvláštní dani
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- Vláda hledá dodatečné zdroje příjmů, jimiž by snížila rostoucí schodek státního rozpočtu.
Kritika premiéra Babiše či ministryně Schillerové na adresu bank zaznívá už řadu měsíců.
Finanční ústavy odmítají nařčení, že se ceny hypoték vyvíjejí podle jejich libovůle.
Otevřené, ale i neveřejné výpady premiéra Andreje Babiše proti bankám nabírají na obrátkách. Naposledy vytkl finančním ústavům jejich zisky na čtvrtečním jednání s představiteli sektoru. Podobná kritika, ať už od Babiše, nebo z úst šéfky státní kasy Aleny Schillerové (ANO), zaznívá delší dobu.
To je důvod, proč se množí spekulace o zavedení zvláštní daně pro banky. Podobnou daň už vláda schválila pro rafinérie. Příští týden ji začne projednávat sněmovna.
Kabinet hledá dodatečné zdroje příjmů, jimiž by snížil dramaticky rostoucí schodek státního rozpočtu. Příští rok má rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji dosáhnout 386 miliard korun. To je o 76 miliard více než letos. Podle Schillerové by měl deficit v dalších letech postupně klesat. Zatím ale nejsou na stole žádná zásadnější opatření, která by to umožnila.
Jen slova či palebná příprava?
„O speciální dani nezaznělo na čtvrtečním setkání premiéra s představiteli bank ani slovo. Je ale možné, že vláda s něčím přijde,“ uvedl dobře informovaný zdroj e15.
Pro Babiše a Schillerovou jsou finanční domy terčem už několik měsíců. Například na začátku června premiér při prezentaci reformy penzijního spoření řekl: „Naše banky mají absolutně nejvyšší ziskovost v Evropské unii. Vydělávají na všem, není možné, aby odíraly lidi.“
Minulý měsíc se do bank pustila ministryně financí. „Dál zdražují hypotéky, přestože základní sazba ČNB neroste. Kdo ale příliš napíná strunu, neměl by být překvapený, když praskne. Byla by škoda znovu otevírat debaty, které už jsme považovali za uzavřené…,“ napsala na síti X Schillerová.
Následoval premiérův výpad v dolní komoře parlamentu. Také se zaměřil na sazby hypoték, které podle něj přinášejí bankám extrémní zisky. Hnutí ANO přitom před loňskými sněmovními volbami slibovalo, že úvěry na bydlení zlevní. „Kdo tady nejvíc vydělává, kdo je nejvíc nenasytný? No, komerční banky,“ prohlásil Babiš.
Česká bankovní asociace (ČBA) je připravena vést konstruktivní dialog s vládou o tématech, která mohou přispět k prosperitě Česka, včetně dostupnějšího financování bydlení. „Jsme přesvědčeni, že věcná diskuse založená na datech a ekonomických souvislostech je nejlepší cestou k hledání společných řešení, která budou přínosem pro občany i českou ekonomiku jako celek,“ uvedl šéf komunikace ČBA Radek Šalša.
Česká spořitelna míní, že se debata přesunula z odborné do politické roviny. „Cena hypoték se neodvíjí od libovůle bank ani od čtrnáctidenní repo sazby ČNB, ale od ceny víceletých, zejména tříletých a pětiletých úvěrů, takzvaných swapů, na finančních trzích,“ upozornil mluvčí banky Filip Hrubý.
Vyjasnit si postoje a nalézt schůdnou cestu mělo právě čtvrteční jednání bankéřů s premiérem. Podle dostupných informací však posun nepřineslo. Rozhovory mají pokračovat.
Po Babišovi neuspěl ani Stanjura
Některé zdroje blízké Strakově akademii o uvalení sektorové daně pochybují. Připomínají dřívější snahu Babiše přimět čtyři největší tuzemské finanční domy, tedy Českou spořitelnu, ČSOB, Komerční banku a UniCredit Bank, aby vložily sedm miliard korun do Národního rozvojového fondu na podporu infrastrukturních projektů.
Záměr představený v roce 2019 o pět let později skončil nezdarem. Údajně se nesešel dostatek peněz a bankéři zároveň za celou dobu existence fondu marně čekali na zadání, které by mohli proinvestovat.
Neuspěl ani bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který na banky uvalil takzvanou windfall tax, tedy daň z neočekávaných zisků. Z odhadovaných 33 miliard korun se ale státu sešly jen nižší jednotky miliard. Důvodem byla podle odborníků skutečnost, že se banky pomocí optimalizace zisků mimořádné dani z velké části vyhnuly.