Havlíček: Na Novou zelenou úsporám letos půjdou čtyři miliardy, možná víc

Karel Havlíček (ANO) (leden 2026)

Karel Havlíček (ANO) (leden 2026)

ČTK
ČTK
  • Vláda letos počítá pro program Nová zelená úsporám se čtyřmi miliardami korun, podle Karla Havlíčka možná i s vyšší částkou.
  • Financování má doplnit kombinace úvěrů a záručních nástrojů, zároveň má být možné vyřídit i starší neuzavřené žádosti podle původních pravidel.
  • Opozice mluví o výrazně vyšší realistické částce z emisních povolenek, spor se tak vede hlavně o skutečný objem peněz pro program.

Na dotační program Nová zelená úsporám letos podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) mohou jít čtyři miliardy korun, možná víc. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce dnes uvedl, že vláda počítá s úvěry, záručními instrumenty a bude možné vyřídit i zatím nevypořádané žádosti podle starších pravidel. O nových pravidlech čerpání dotací na energetické modernizace domů bude v pondělí s premiérem Andrejem Babišem (ANO) hovořit po svém jmenování nový ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).

Nový kabinet původně nepočítal s pokrytím programu, protože podle něj předchozí vládní koalice nadhodnotila výnosy z prodeje emisních povolenek, z kterých je program financován. Exministr Petr Hladík (KDU-ČSL) hovořil v souvislosti s programem o 3,7 miliardy korun. Předseda opoziční ODS Martin Kupka dnes uvedl, že v návrhu rozpočtu Státního fondu životního prostředí na příští rok bylo 12 miliard korun. Jde podle něj o realisticky zajistitelné financování z obchodování s emisními povolenkami.

Dotační program funguje od roku 2009 jako nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Zatím podpořil na 600.000 domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun.

