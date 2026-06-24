Ústavní soud nařídil vládě, aby zajistila Pavlovu účast na summitu v Ankaře
- Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře.
- Podle soudců je účast české hlavy státu na summitech zavedenou praxí, kterou je kvůli časové tísni potřeba pro tuto chvíli zachovat.
- O samotné kompetenční žalobě a rozsahu pravomocí při zastupování státu navenek Ústavní soud teprve rozhodne.
Ústavní soud (ÚS) předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Nesmí mu ani klást žádné překážky, oznámili soudci novinářům. Prezident na summit chce, vláda s ním dosud nepočítala. Dnešní rozhodnutí je jednorázové, vztahuje se jen na Ankaru. O kompetenční žalobě soud teprve rozhodne, udělá to přednostně. Rozhodnutí padne v řádu měsíců.
Soudce zpravodaj Pavel Šámal uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe. Pokud byli zdraví, jezdili tam dosud všichni prezidenti. Pro tuto chvíli je potřeba praxi zachovat, a to i kvůli časové tísni, plyne z rozhodnutí soudu. Summit se koná 7. a 8. července, lhůta pro akreditaci končí v pátek 26. června.
VIDEO: Andrej Babiš o summitu NATO
Dnešním předběžným opatřením soud nepředjímá výsledek řízení o kompetenční žalobě, upozornil předseda soudu Josef Baxa. Nyní si soudci vyžádají další vyjádření, zváží také možnost konání veřejného jednání.
Baxa očekává, že vláda bude jednorázové rozhodnutí o účasti Pavla v Ankaře respektovat. Není to poprvé, co soud ukládá povinnost vládě, parlamentu či prezidentovi. „Rozhodnutí byla vždy respektována, nepředpokládám, že by to mělo být jinak,“ řekl Baxa.
Vláda ANO, SPD a Motoristů v pondělí uvedla, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá a že Česko budou zastupovat premiér a ministři obrany a zahraničí. Týž den večer se prezident obrátil na ÚS s kompetenční žalobou a návrhem na předběžné opatření.
Soud návrh zpřístupnil na webu. Soudcem zpravodajem se stal Šámal, rozhodovat ale musí plénum, tedy sbor všech soudců a soudkyň. Při hlasování o předběžném opatření uplatnili odlišné stanovisko soudci Dita Řepková a Jan Wintr.
Pavel opakovaně zdůrazňuje, že zastupování státu navenek je ústavní kompetencí prezidenta. Premiér Babiš argumentoval například tím, že jeho kabinet chce aktivně vést zahraniční politiku, proto prezidenta do delegace nezařadil.