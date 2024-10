Povodně a zpackané stavební řízení. Kulhánek nastupuje do úřadu a nebude to mít jednoduché

Vedle problémové digitalizace stavebního řízení se nový ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN) musí urgentně věnovat vytvoření komplexní strategie obnovy území po povodních a rozhýbání bytové výstavby. Priority včetně přípravy nového evropského programového období vyjmenoval premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci po uvedení ministra do funkce. Končícímu hejtmanovi Karlovarského kraje popřál do nové role, aby úřad co nejdříve přešel z krizového do standardního režimu. Komunální politik s dlouholetými zkušenostmi z krajské politiky má podle předsedy vlády zkušenosti na to, aby složitou situaci zvládl.