Praha chce obcím vydobýt předkupní právo na státní majetek | E15.cz

Až bude stát příště prodávat nepotřebný majetek, měl by ho nejprve nabídnout dotyčné obci. Dotyčný zákon chce prosadit pražská koalice.

V současnosti totiž takový majetek jde rovnou do veřejné dražby, v níž obce nemohou jen tak svévolně přihazovat a nemusejí jej tak získat. „Velmi často se stává, že takto je prodán i majetek, který je velmi důležitý pro plnění funkcí obce,“ řekla deníku E15 pražská radní Hana Marvanová (STAN). Obce by často rády použily prodávané státní nemovitosti pro školy, sociální zařízení nebo pro výstavbu bytů či dopravní infrastruktury. Podle Marvanové ale nemají obce ve veřejné dražbě proti soukromníkům šanci. „Musíme mít podle zákona cenovou nabídku schválenou zastupitelstvem. Účastníci dražby přihazují nabídky, ale obec fakticky nemůže, protože nemůže nabídnout víc, než kolik bylo odsouhlaseno zastupitelstvem,“ vysvětluje.

Marvanová připravuje návrh zákona, podle kterého by měly mít obce předkupní právo v případě prodeje státního majetku na jejich území. „Teprve kdyby obec předkupního práva nevyužila, tak by to stát mohl prodat v dražbě,“ řekla Marvanová. Jako příklad uvedla spor o Veleslavínský zámek.

„Praha 6 chtěla ve Veleslavínském zámku sociální zařízení, ale fakticky nemohla ten zámek získat. Proto se o tom jednalo na úrovni Úřadu vlády a dražba byla odložena,“ řekla. Marvanová odmítá, že by to bylo pro stát nevýhodné. Obce by podle ní vykupovaly pozemky a nemovitosti za obvyklou cenu danou znaleckým posudkem.

„Stát má na prvním místě sledovat veřejný zájem. Neměl by podporovat spekulace s majetkem,“ řekla Marvanová. Ministerstvo financí, které má na starost hospodaření se státním majetkem, se k záměru pražské radní nevyjádřilo. Marvanová chce nyní jednat se zástupci samospráv i s vládou. Svaz měst a obcí iniciativu Prahy vítá. „Svaz dlouhodobě předkupní právo obcí ke zbytnému majetku státu požadoval, bohužel dosud nebyla dostatečná politická vůle jej schválit,“ řekla mluvčí svazu Alexandra Kocková. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových spravuje 118 tisíc nemovitostí, z toho více než tři tisíce jsou budovy a byty, zbytek jsou pozemky. K prodeji nabízí v současnosti několik desítek budov a stovky různě velkých pozemků.