Babišův plán vládní čtvrti má trhliny, premiér údajně odmítl podmínky primátora Hřiba | E15.cz

Výměnou za umožnění výstavby v Letňanech Hřib požadoval například objekt kasárna v Karlíně nebo dostavbu vnitřního okruhu, jehož současná zahloubená varianta má přijít asi na 60 miliard korun. Obě strany si nechaly čas na rozmyšlenou, Babiš prý nakonec na podmínky nepřistoupil. Deník E15 se pokusil předsedu vlády kontaktovat, zatím však neúspěšně.

Na pozemku u stanice metra Letňany mělo kromě úřadů vyrůst také 1 300 bytů a areál nové nemocnice. „Pokud by stát v plném rozsahu vyhověl všem Vašim požadavkům, znamenalo by to porušení platné právní úpravy. Jistě pochopíte, že to nemohu akceptovat,“ napsal premiér podle informací Deníku primátorovi. Premiér poukázal na rozdílné ceny pozemků v Letňanech v porovnání s areálem v Karlíně a na Bulovce.

Podle Babiše rovněž nesedí předložené dokumenty s Metropolitním a územním plánem, přesto uvádí, že je ochoten jednat o poskytnutí financí na výstavbu okruhu.