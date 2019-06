Praha se chystá na demonstraci proti Babišovi, Letnou zaplní tisíce lidí | E15.cz

Spolek pod vedením politického aktivisty Mikuláše Mináře očekává, že se na prostranství sejde až 350 tisíc lidí z celé republiky. První účastníci se do Prahy začali sjíždět po jedné hodině, tedy více než tři hodiny před začátkem akce.

Premiér Andrej Babiš, proti jehož osobě i vládě jsou protesty směřovány, v neděli zopakoval, že nechápe důvod protestů. „Máme 30 let svobody a demokracie, lidé mají právo vyjádřit svůj názor. S paní ministryní (spravedlnosti Marií) Benešovou jsme udělali vše, abychom vyvrátili ty domněnky, splnili jsme i požadavky ohledně zákona o státním zastupitelství. Takže tomu moc nerozumím, proč se to děje. Mrzí mě to, lidé protestují proti něčemu, co se nestalo a ani nestane. Většina tvrzení není ani pravdivá,“ uvedl Babiš na pietní akci v Ležákách.

Kvůli demonstracím posílily spoje nejen České dráhy, ale také pražský dopravní podnik. Ten zkrátí intervaly mezi soupravami na lince metra A.

O chystaných protestech hovoří několik dní i zahraniční média. „Podobně jako u jiných populistických lídrů ve světě nic nenasvědčuje tomu, že by skandály Babiše co do podpory ze strany voličů poškodily,“ uvádí například agentura AP.