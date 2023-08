Praha se loni zbavila pozemků za rekordní miliardu korun | e15.cz

Praha se snaží získat a udržet co nejvíce pozemků, na kterých se dají stavět byty nebo občanská vybavenost.

Pražský magistrát vlastní jedny z nejhodnotnějších pozemků v hlavním městě, po kterých touží nejeden developer. Z hospodářských výsledků majetkového odboru magistrátu vyplývá, že Praha loni odklepla prodej pozemků za rekordní miliardu korun. Jde mimo jiné o výsledek směn se státem, který hlavnímu městu na oplátku dal část jiných pozemků a budov. Letos dochází k odprodejům dalších lukrativních pozemků, a to i do rukou developerů.

„Statistiky zohledňují výnosy nejen z prodejů, ale i ze směn pozemků,“ vysvětlil radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti) více než dvojnásobné tržby z prodejů městských pozemků oproti minulým letům. „Hlavnímu městu Praze se v roce 2022 podařilo dokončit dlouho připravované směny s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, což se výrazně promítlo ve výnosech,“ dodal. Praha podle výsledku hospodaření za půl miliardy pozemky naopak koupila, za stejnou cenu získala i nové budovy.

Loni město směnilo se státem pozemky v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v hodnotě téměř tři sta milionů korun, za které získal magistrát například část areálu tenisových kurtů na Letné, areál bývalé mateřské školy ve Vršovicích či vilu v Říčanské ulici. Praha ve směnách pokračuje i letos, město získá výměnou za pozemky v areálu Nemocnice na Bulovce mimo jiné karlínská kasárna nebo dům v Hybernské ulici. Hodnota transakce má dosáhnout 1,7 miliardy korun. Dále jedná vláda s magistrátem o zámku Veleslavín, za který by stát rád získal další městské nemovitosti v areálech velkých pražských nemocnic.

Kromě toho ovšem dochází i k odprodejům městských pozemků do soukromých rukou. Po patnácti letech čekání se rozhodl developer Sekyra Group využít svého předkupního práva a v rychlém sledu odkupuje pozemky na Rohanském ostrově, kde staví novou čtvrť. Předloni koupil od Prahy zdejší pozemky za více než sto milionů korun, letos v červnu uzavřel další dvě kupní smlouvy dohromady za čtyři sta milionů korun. „Aktuálně v projektu na Rohanském ostrově dochází k výkupům jednotlivých etap, kdy do konce roku předpokládáme koupi ještě jedné etapy a následně budou zbývat poslední dvě,“ potvrdil výkonný ředitel společnosti Leoš Anderle.

Praha také prodá za 124 milionů korun pozemky na Starém Městě nedaleko Anežského kláštera, na kterých vzniká bytový projekt U Milosrdných. Investorem je přes firmu Praga Progetti e Investimenti developerská společnost Creditas Real Estate. Projekt byl dříve znám jako maršmeloun kvůli bílé a růžové fasádě. Návrh byl po kritice přepracován a nyní je před dokončením. Praha kromě toho prodá za 32 milionů korun nepotřebné nemovitosti v Lázních Toušeň.

Magistrát se ovšem bude muset zřejmě připravit na velkou akvizici, pokud se Česká pošta rozhodne městu prodat svoji centrálu v Jindřišské ulici. Přestože chce podnik nabídnout budovu i jiným kupcům skrze obálkovou metodu, podle Zábranského bude mít město možnost dorovnat nejvyšší nabídku. Hodnota budovy se odhaduje na jednu miliardu korun. „Hovořil jsem s náměstkem pro finance Zdeňkem Kováříkem, který říkal, že kdybychom do toho chtěli jít, tak víme, kde ty peníze vzít,“ řekl Zábranský. Jasno by mělo být do konce roku.

Aktuálně se ve stejné ulici jedná i o Jindřišské věži, kterou by město rádo koupilo za vyšší desítky milionů korun od Pražského arcibiskupství. Magistrát také letos koupil pozemky za desítky milionů korun od Českých drah nebo pražského dopravního podniku.