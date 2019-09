Praha se mýtnému zatím vyhne | E15.cz

Pražští zastupitelé TOP 09 odmítají zavedení mýtného v hlavním městě do doby, než se dostaví jeho vnitřní i vnější okruh. Není to na pořadu dne, sdělil předseda zastupitelů TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil. Záměr mýtného představil tento týden náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Podle něho chce magistrát jednat s ministerstvem dopravy o změně zákona, která by to umožnila. TOP 09 a STAN jsou součástí Spojených sil pro Prahu, které vládnou s Piráty a Prahou Sobě. Koalice měla mezi sebou již několik neshod, poprvé jde o spor uvnitř Spojených sil.

„Chci uklidnit Pražany, že zavedení mýtného za vjezd do Prahy není na pořadu dne. Respektujeme názor náměstka Hlubučka, ale v současnosti ho považujeme za nereálný,“ uvedl Pospíšil. Pro TOP 09 je podle něho prioritní co nejrychlejší dokončení Pražského a Městského, tedy vnitřního okruhu. "Do té doby jsou úvahy o mýtném zbytečné," dodal Pospíšil.

Hlubuček s Pospíšilem nesouhlasí. „V květnu jsme schválili plán udržitelné mobility, který počítá se zavedením mýta na vjezd vysokoemisních vozidel do centra od roku 2023. Je to jediný účinný nástroj, jak bojovat proti znečištění vzduchu v Praze,“ uvedl. Na zavedení mýta podle něho dostavba silničních okruhů nemá vliv. „Mýto přece nikomu nezakazuje vjet do centra Prahy. Jen ti, kteří svým vozidlem znečišťují vzduch, za to zaplatí,“ sdělil Hlubuček.

„Buď nevěděli, na co kývli, nebo během tří měsíců změnili názor o 180 stupňů a neřekli nám to. Obojí je pro Pražany špatná zpráva,“ řekl radní o výhradách TOP 09. S kolegy je připraven jednat.

Zatěžovat Pražany zavedením mýta nechce v současné době ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). „Jako Pražan si nedokážu představit, že bych měl zpoplatňovat občanům jízdu po Praze. Za ministerstvo dopravy neplánuji zatěžovat občany poplatky za užívání místních komunikací. Zvlášť ve chvíli, kdy nejsou dokončeny okruhy, na čemž ale intenzivně pracujeme,“ řekl serveru Novinky.cz.

Hlubuček společně s Tomášem Voříškem z magistrátní komise pro udržitelnou energii a emise uvedli, že by město chtělo během měsíce vyvolat první jednání s ministerstvem. V řádu několika měsíců pak chce mít připravenu studii proveditelnosti zavedení mýtného, která nastíní další možné kroky. Reálný odhad možnosti zavést mýto je podle představitelů města tři až pět let.

V magistrátní koalici se jedná již o několikátý názorový rozpor mezi jednotlivými stranami. Pospíšil se například dostal do sporu s Piráty a primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) kvůli možné kontrole bytů prostřednictvím elektroměrů. Spojené síly a Piráti se přeli také o budoucnost Pražské plynárenské a případné odvolání jejího ředitele Pavla Janečka. Tomuto sporu předcházel konflikt mezi Piráty a TOP 09 ohledně vyplacení tantiém pro bývalé členy dozorčí rady firmy. Neshody byly také ohledně pokračování privatizace bytů a Pospíšil a Hřib se rozcházeli i v otázce obnovy mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.