Vedení Prahy plánuje na místě budovy, kterou město zhruba před rokem koupilo od České pošty v ulici Na Strži, postavit novostavbu se sídlem radnice Prahy 4. Uvedl to starosta čtvrté městské části Ondřej Kubín (ODS) a záměr potvrdil náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN). Nová budova má kromě radnice plnit i další funkce. Praha 4 nyní sídlí v pronajatých prostorách v budově polikliniky u stanice metra C Budějovická.

Zástupci Prahy 4 podle starosty o budově Na Strži jednají s Hlaváčkem a městskou příspěvkovou organizací Pražská developerská společnost (PDS), která pro magistrát připravuje stavební projekty. Kubín sdělil, že technický stav nynější budovy neumožňuje ji pro účely radnice využít, a proto se rozhoduje o novostavbě. „Projekt je ale opravdu teprve na samém počátku, takže pokud bychom se někdy stěhovali do ulice Na Strži, počítáme tak nejdříve v horizontu 10 až 12 let,“ dodal.

Hlaváček potvrdil, že magistrát se záměrem počítá a PDS v blízké době dostane od městských radních oficiálně zadáno na něm začít pracovat. „Tisk bude v průběhu ledna,“ uvedl. Dodal, že součástí zadání novostavby bude kromě radnice také setrvání pošty a vzniknout tam mají i obchody, kanceláře či byty.

Nákup budovy nedaleko stanice metra Pankrác schválili zastupitelé koncem října loňského roku. České poště hlavní město za sedmipatrovou budovu z roku 1984 zaplatilo 425 milionů korun. Prodej byl součástí opatření pošty vyvolaných špatnými hospodářskými výsledky, mezi která patřil prodej majetku či rozsáhlé rušení poboček.

Radnice Prahy 4 od konce srpna 2011 sídlí v prostorech polikliniky na Budějovické, které si pronajala na 35 let za 1,8 miliardy korun. Opozice na městské části pronájem kritizuje, nájemné je podle ní neúměrně vysoké, zvyšuje se o inflaci a smlouva je nevypověditelná. „Pokud bychom se rozhodli stěhovat, tak by to nejprve museli odsouhlasit zastupitelé městské části a samozřejmě se museli domluvit se současným majitelem budovy v ulici Antala Staška, kde náš úřad sídlí, na předčasném ukončení nájemní smlouvy,“ uvedl Kubín k případnému stěhování.