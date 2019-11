Praha tápe s uměním v ulicích | E15.cz

Program podpory umění schválila v minulém roce ještě bývalá rada pod vedením primátorky Adriany Krnáčové (ANO). Praha se tehdy zavázala, že bude dávat dvě procenta z ročních investic na umění ve veřejném prostranství.

„Metodika ale nebyla nastavená správně. Praxe ukázala, že téměř žádný projekt nemůže splnit všechny podmínky,“ řekla Třeštíková, která chce na prosincovém zasedání rady představit upravený koncept programu. „V rozpočtu na příští rok jsme pro program vyčlenili 120 milionů korun a chceme je rozdělit v průběhu několika následujících let,“ uvedla radní.

Program má podle rozhodnutí z minulého roku běžet zkušební dva roky. V prvním roce, tedy letos, byla ustavena komise, která má na starost výběr uměleckých děl. Předsedá jí architekt Osamu Okamura, mladší bratr šéfa SPD Tomia Okamury.

„Doporučili jsme radě schválit pět projektů,“ řekl Osamu Okamura, podle kterého členové komise už měsíce čekají na to, až půjdou jejich návrhy do rady. Týká se to například umělecké instalace v parku Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého ve Vršovicích nebo nástěnné malby na budově Komunitního centra Jablonecká na Proseku. Okamura odhaduje, že na tato díla půjde celkem zhruba deset milionů korun, pokud je rada schválí.

Předseda komise odmítá, že by její členové pracovali pomalu. „Nechceme z Prahy udělat smetiště uměleckých děl. Praha vznikala stovky let a dotyčná díla mohou další stovky let excelovat – anebo také překážet,“ řekl architekt, podle kterého by se neměly peníze ukvapeně utrácet.

Opoziční zastupitel za ANO Lubomír Brož kritizuje vedení Prahy, že lépe nevyužívá peníze určené na umění v ulicích. „Pozoruji nějaké rádoby snahy o změny ve veřejném prostoru,“ míní Brož. „Většinou to ale končí tím, že jsou zrušena parkovací místa a na uvolněné místo se dají městské stolky a židle, se kterými přišla bývalá primátorka Krnáčová. Tak to ale dělat nejde,“ dodal.