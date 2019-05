Praha začala houfně skupovat pozemky | E15.cz

Pražský magistrát investoval loni více než půl miliardy do nákupu nových pozemků, dalších 62 milionů do nákupu budov a staveb. Z majetkového portálu města vyplývá, že se jedná o téměř čtyřikrát vyšší výdaje než v předchozím roce. Zároveň je to nejvíce od roku 2014, od kterého město údaje zveřejnilo. „Primárně to bylo na základě požadavků městských částí, které chtěly řešit rozvojové projekty v rámci svých obcí a zjistily, že k tomu nemají dost pozemků,“ uvedl radní pro oblast majetku Jan Chabr (TOP 09).