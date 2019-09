Prahu čeká jednání o rozpočtu, nejvíce peněz půjde opět do dopravy | E15.cz

Pozornost bude zaměřena především na investice, na které Praha letos vyčlenila rekordních 19,4 miliardy korun. Vyhnánek nechtěl upřesnit, zda plánuje tak vysoké investice i pro příští rok. „Rozpočet právě připravujeme a tato částka bude teprve předmětem jednání,“ uvedl. „Ono to není jenom o prostředcích, záleží také na tom, v jakém rozsahu a stádiu jsou ty projekty připravené," dodal Vyhnánek.

Nejvíce peněz na investice půjde ale bezpochyby i v příštím roce do dopravy, zejména do pokračování výstavby metra D či okruhů, což letos stálo stovky milionů. Kromě toho chce náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) investovat i v dalších oblastech. „Příští rok budeme pokračovat v už rozjetých investičních akcích, jako je například revitalizace Karlova náměstí za 40 milionů,“ řekl Scheinherr. „Investovat se bude také do oprav významných pražských komunikací. Namátkou mohu zmínit ulici Jungmannovu za 50 milionů,“ dodal radní.

Vysoké požadavky má i radní Jan Chabr (TOP 09), který má v gesci správu majetku Prahy. „Významnou položkou jsou výkupy pozemků. Byl bych rád, kdybychom dostali aspoň 350 milionů korun, budu ale pravděpodobně navrhovat 500 milionů,“ řekl Chabr. „Navíc dáváme dohromady seznam budov v centru města, které potřebujeme opravit, abychom z pronájmů mohli získávat více peněz,“ dodal. Stovky milionů by měly putovat i na rekonstrukci Staroměstské a Holešovické tržnice nebo Výstaviště. Čtvrt miliardy bude navíc Chabr požadovat pro veřejné osvětlení.

Investice půjdou kromě toho také do podpory bydlení, například na přepracovaný projekt bytového domu na Černém Mostě. „Velmi hrubý odhad rozpočtu projektu je v současnosti 280 milionů korun, bytů by mělo vzniknout zhruba 60,“ řekl radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti). Cena je podle něj tak vysoká proto, že kromě samotného domu bude město muset také postavit dětské hřiště, park či nebytové prostory. Na bydlení bude chtít peníze také radní pro legislativu a bydlení Hana Marvanová (STAN). „Budu žádat především peníze na projekt družstevního bydlení,“ uvedla.

Miliardové požadavky bude mít také radní pro životní prostředí a městskou infrastrukturu Petr Hlubuček (STAN). „V příštím roce by snad měla být dokončena na Želivce rekonstrukce nové čistící linky za 1,2 miliardy, která v současné době už probíhá," řekl. Do jeho gesce spadají také rekonstrukce či dokončení sítě kanalizací, chodníků, komunikací či osvětlení. „Když se to dobře připraví, mohli ybchom příští rok investovat do technické vybavenosti až 1,5 miliardy," řekl Hlubuček. Stovky milionů by se měly investovat také v Zoologické a Botanické zahradě.

Opoziční ODS a ANO tlačí vládnoucí koalici ke snižování běžných výdajů. Podle výhledu pražského rozpočtu pro příštích pět let mají totiž tyto výdaje nadále stoupat. „Aby mohlo město výrazně investovat, měla by rada předkládat rozpočet s nižším podílem běžných výdajů,“ řekla před časem pražská zastupitelka Alexandra Udženija (ODS). „Nadále si klademe jako jeden z hlavních cílů, abychom zastavili ten prudký nárůst běžných výdajů," reagoval náměstek Vyhnánek.