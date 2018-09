Pražské mosty nelze opravovat současně, primátorští kandidáti volají po třetím | E15.cz

Nedaleko chátrajícího Libeňského mostu se nachází další most, který má svou životnost takřka za sebou – Hlávkův most. Podle odborníků by se obě stavby měly co nejdříve opravit. Rekonstrukce však bude trvat několik let a mosty nelze opravovat současně, jsou si totiž navzájem objízdnými trasami a doprava v této části města by mohla zkolabovat. Kandidáti na pražského primátora se shodují, že je třeba postavit třetí most mezi Holešovicemi a Karlínem.

Technická rada pro mostní konstrukce se na svém zářijovém setkání shodla na potřebě zásadního řešení špatného stavu Libeňského a Hlávkova mostu, které spojují Holešovice s druhým vltavským břehem. „Je z našeho pohledu nepředstavitelné, že bychom zavřeli oba mosty najednou, dopravu by čekal kolaps, v této části města by nebylo jak přejet z jednoho břehu řeky na druhý,“ upozorňuje ale ředitel Technické správy komunikací Petr Smolka. Po obou mostech vede tramvajová i automobilová doprava.

Smolka kritizoval zdlouhavá jednání kolem Libeňského mostu, rozhodnutí nechali pražští zastupitelé až na novou reprezentaci města, která by měla vzejít z komunálních voleb. „Pokud se okamžitě nepustíme do jeho oprav, směřuje to k tomu, že se oba mosty omezí společně. A to je pro Prahu ta nejhorší možná varianta,“ řekl Smolka.

Hlávkův most je starý více než sto let a podle odborníků je jeho životnost téměř u konce. Jeho tvůrci ho navíc navrhli na nižší zatížení, než je dnes třeba. Na přestavbu je přitom již připravený projekt, ale s navrhovanou rekonstrukcí nesouhlasili památkáři. Nyní probíhá diagnostika, která by měla určit další postup.

Projekt je připravený i na Libeňský most. „Máme připravený projekt a výběrové řízení na dodavatele. Myslím si, že stavba se dá započít už v příštím roce,“ uvedl další člen rady Milan Kalný z České betonářské společnosti.

Na jaře probíhal na politické úrovni spor, zda most zbourat nebo rekonstruovat. Nyní před volbami se takřka všechny významné strany v hlavním městě přiklánějí k variantě zásadní rekonstrukce, kterou požadují i památkáři.

Odborníci kvůli špatnému stavu stavby neopouštějí ani myšlenku výstavby repliky mostu. „Pokoušel jsem se přesvědčit Ministerstvo kultury, že pokud nosná konstrukce nevyhovuje standardním normovým požadavkům, tak je potřeba udělat repliku konstrukce. Například na Karlově mostě jsou všechny sochy replikami a originály jsou vystaveny v muzeu a turistický ruch a návštěvnost Prahy to nijak neomezuje,“ uvedl Kalný.

Kandidáti na primátora vidí řešení ve výstavbě nového Rohanského mostu vedoucího z Holešovic do Karlína. S mostem počítá i připravovaný metropolitní plán, vejít se na něj mají tramvaje, auta i cyklisté. Pražští radní v září zadali studii stavby. „Je třeba vysoutěžit návrh nového Rohanského mostu mezi Holešovicemi a Karlínem, který by odlehčil oběma mostům,“ říká například lídr ODS Bohuslav Svoboda a souhlasí s ním i jeho soupeři z TOP 09, Pirátů i dalších.

Unikátní řešení nabídl kandidát hnutí ANO podnikatel Petr Stuchlík, který přišel s vlastní megalomanskou vizí mostu. Na místo Libeňského mostu navrhuje nový obytný most, kde by auta a tramvaje jely tunely a nad povrhu by byla zeleň a obytný dům.„Není to projekt, ale vize. Každý se baví o tom, zda most bourat, či nebourat, ale nevím, že by někdo přišel s nějakou alternativou. Je to můj subjektivní pocit, co by tam mohlo být,“ řekl architekt Jaromír Pizinger, který nový most navrhl.