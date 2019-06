Pražské radnice chtějí více přístřešků na zastávkách. Musí však počkat ještě dva roky | E15.cz

Pražské městské části nejsou spokojeny s množstvím přístřešků na zastávkách MHD a uvítaly by jejich vyšší počet. Na vyšší počet přístřešků si však budou muset počkat nejméně do roku 2021, kdy skončí smlouva firmě JCDecaux, která jich většinu provozuje. Smlouva je podle mnohých nevýhodná a město ji nebude prodlužovat, připravuje se tendr na nového provozovatele.

Počet přístřešků je v současnosti limitovaný smlouvou s francouzskou firmou. Ta specifikuje množství provozovaných reklamních ploch a tím i přístřešků, protože firma nemá motivaci na vlastní náklady pořizovat a udržovat další, když by na nich nemohla vydělávat na reklamě. Situaci navíc komplikuje fakt, že minulé vedení magistrátu označilo podmínky smlouvy za nevýhodné, na což navázala současná koalice a chystá se vypsat tendr na nového provozovatele.

JCDecaux má zhruba 900 přístřešků, podle záměru schváleného minulou radou by jich nový provozovatel měl pořídit 2230. Na novém zadání nyní pracuje magistrátní komise. Radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) sdělil, že rozšíření počtu přístřešků je stále v plánu a mělo by jich být kolem dvou tisíc.

Zástupci radnic by ho uvítali. "V letních měsících je pro starší občany velmi náročné vydržet i jen pár minut na ostrém slunci," uvedl místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek (Patrioti pro Prahu 8). Potřebu rozšíření z důvodu potřeb seniorů zmínil i radní pro Prahy 9 Tomáš Holeček (ODS). Přístřešek by podle něj byl potřeba například u zastávek autobusu Skloněná a Kabešova.

Podle zástupců radnic schází mobiliář také u zastávek Orionka a Vinohradská vodárna, na trase midibusové linky 156 a u řady tramvajových zastávek v Praze 7. Praha 2 by chtěla doplnění v Bělehradské ulici, Praha 12 by podle prvního místostarosty Vojtěcha Kose (ODS) uvítala celkem 15 nových přístřešků. Několik jich podle mluvčího Jiřího Bigase chybí i v Praze 4.

Podle šéfa pražské ODS Tomáše Portlíka, který je jako zástupce opozice členem komise k zadání tendru na nového provozovatele, je současná smlouva s JCDecaux pro město nevýhodná. "Podle analýzy, která nám byla na komisi představena, se ukazuje, že podmínky Prahy patří v rámci evropských měst k nejhorším," řekl.

Firma nyní městu za pronájem 2500 reklamních ploch platí asi 12,8 milionu korun s DPH ročně, musí také zajistit údržbu. Firma se plánuje přihlásit do nového tendru, který by měl být vypsán příští rok. A to i přes to, že firma je mezi obžalovanými v soudním sporu ohledně pronájmu ploch v centru metropole.

Trh s venkovní reklamou v Praze provází kontroverzní pověst, příprava nového tendru je proto pod drobnohledem. V poslední době se objevily zprávy o možné vazbě JCDecaux na Piráty. Firma poskytla před loňskými volbami straně slevu až 75 procent na kampaň, což obě strany označily za standardní.

To rozporovali například ředitel reklamní agentury WMC Grey Tomáš Vondráček. Zástupce Pirátů v komisi Viktor Mahrik také loni jako jediný politik vystoupil spolu se šéfem české pobočky JCDecaux na konferenci o budoucnosti mobiliáře. Piráti i firma vazbu popírají.

"Každý se musí podívat do vlastního svědomí. Hráčů, kteří se můžou o zakázku takového rozsahu ucházet, jsou na českém trhu dva, možná tři. Samozřejmě mezi nimi bude velká rivalita a určitě nějaká snaha o ovlivnění bude," komentoval to Portlík. Podle něj i radního Chabra je nicméně cílem nastavit co nejtransparentnější výběrové řízení.