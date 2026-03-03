Předsedou představenstva a novým generálním ředitelem UniCredit Bank bude Marco Iannaccone
- Pětapadesátiletý Iannaccone působí ve skupině UniCredit více než dvě desetiletí.
- Ve funkcích od dubna nahradí Jakuba Dusílka, který banku vedl od roku 2019.
- UniCredit Bank o tom v úterý informovala v tiskové zprávě.
Do vedení české a slovenské pobočky přichází Marco Iannaccone z Německa, kde byl od roku 2023 členem výkonného výboru UniCredit Bank GmbH se zodpovědností za divizi Klientská řešení. Nově bude kromě generálního ředitele UniCredit Bank v Česku a Slovensku také ředitelem Klientských řešení pro střední a východní Evropu ve skupině UniCredit.
„Díky svým mezinárodním zkušenostem, dobré znalosti podnikatelského prostředí v Česku i na Slovensku a silné orientaci na klienta přichází Marco v ideální dobu, kdy spouštíme nový strategický plán," uvedla ředitelka skupiny UniCredit pro střední a východní Evropu Teodora Petkovová. „Česko a Slovensko jsou vysoce perspektivní trhy, které mají pro UniCredit strategický význam," doplnila.
UniCredit Bank, která patří mezi největší tuzemské banky, činnost zahájila na českém trhu v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. V Česku a na Slovensku má zhruba 900 tisíc klientů. Loni zaznamenala čistý zisk 481 milionů eur (11,9 miliardy korun), o 11,5 procenta více než předloni.