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Prezident Pavel mění důležité jméno ve svém týmu. Zahraniční odbor povede zkušený diplomat

Prezidentův zahraniční odbor od 3. srpna povede diplomat Daniel Štech.

Prezidentův zahraniční odbor od 3. srpna povede diplomat Daniel Štech. Zdroj: Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC

ČTK
ČTK
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  • Prezidentův zahraniční odbor od 3. srpna povede diplomat Daniel Štech.
  • Dosavadní ředitel Jaroslav Zajíček odchází do Portugalska jako český velvyslanec.
  • Hrad sází na kontinuitu zahraniční politiky i zkušenosti z diplomacie.

Ředitelem zahraničního odboru prezidentské kanceláře bude od 3. srpna Daniel Štech. Na webu o tom dnes informoval odbor komunikace Hradu. Štech vystřídá Jaroslava Zajíčka, který se stane velvyslancem ČR v Portugalsku. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő ve čtvrtek potvrdil, že Zajíček již obdržel agrément, tedy souhlas přijímací země.

Zkušený diplomat přebírá klíčovou agendu Hradu

Štech působí v zahraničním odboru Kanceláře prezidenta republiky (KPR) od roku 2023, podílí se na přípravě zahraničněpolitické agendy prezidenta a zajištění odborného zázemí pro výkon jeho funkce. Podle Hradu má více než deset let zkušeností z diplomacie. Je absolventem Diplomatické akademie ministerstva zahraničí, v minulosti působil například jako tajemník náměstkyně ministra zahraničí nebo v odboru politického plánování. Na to navázal vysláním na velvyslanectví ve Vídni, kde se věnoval politické agendě a rozvoji bilaterálních vztahů. Plynně hovoří anglicky, německy a francouzsky. V minulosti se věnoval i odborné překladatelské činnosti.

„Jsem přesvědčen, že Daniel Štech zajistí kontinuitu v činnosti zahraničního odboru a bude i nadále poskytovat prezidentovi republiky profesionální servis v oblasti zahraniční politiky,“ uvedl k výměně vedoucí KPR Milan Vašina. Štechovy dlouholeté zkušenosti z diplomacie i dosavadní působení v KPR jsou podle kancléře zárukou plynulého navázání na práci Jaroslava Zajíčka. „Kterému bych chtěl tímto velmi poděkovat za profesionalitu a lidskost při zajišťování podpory prezidenta,“ dodal Vašina.

Zahraniční odbor koordinuje cesty i návštěvy prezidenta

Štech uvedl, že si váží příležitosti vytvářet silné zázemí pro prezidenta a výkon jeho zahraničněpolitické role a rozvíjet otevřenou komunikaci s českými i zahraničními partnery. „Česká republika může být zemí, která v době rostoucí nejistoty přináší svým partnerům spolehlivost, předvídatelnost a ochotu nést odpovědnost. Důvěryhodnost naší země posiluje naši bezpečnost a současně vytváří nové příležitosti pro českou ekonomiku, vědu i inovace,“ doplnil nastupující ředitel.

Zahraniční odbor KPR zajišťuje odbornou, analytickou a organizační podporu prezidentovi v oblasti zahraniční politiky. Připravuje zahraniční cesty, program zahraničních návštěv a koordinuje spolupráci s partnery v ČR i v zahraničí. Součástí odboru je také panel zahraničněpolitických konzultantů, jehož činnost ředitel odboru koordinuje.

Zajíček vedl zahraniční odbor od nástupu prezidenta Petra Pavla do funkce na jaře 2023. Předtím působil v Bruselu jako zástupce stálého představitele ČR při Evropské unii. Do diplomatických služeb ČR nastoupil v roce 1999, vedle Prahy a Bruselu působil v minulosti například jako zástupce velvyslance ve Spojených státech.

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