Prezident Pavel mění důležité jméno ve svém týmu. Zahraniční odbor povede zkušený diplomat
- Prezidentův zahraniční odbor od 3. srpna povede diplomat Daniel Štech.
- Dosavadní ředitel Jaroslav Zajíček odchází do Portugalska jako český velvyslanec.
- Hrad sází na kontinuitu zahraniční politiky i zkušenosti z diplomacie.
Ředitelem zahraničního odboru prezidentské kanceláře bude od 3. srpna Daniel Štech. Na webu o tom dnes informoval odbor komunikace Hradu. Štech vystřídá Jaroslava Zajíčka, který se stane velvyslancem ČR v Portugalsku. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő ve čtvrtek potvrdil, že Zajíček již obdržel agrément, tedy souhlas přijímací země.
Zkušený diplomat přebírá klíčovou agendu Hradu
Štech působí v zahraničním odboru Kanceláře prezidenta republiky (KPR) od roku 2023, podílí se na přípravě zahraničněpolitické agendy prezidenta a zajištění odborného zázemí pro výkon jeho funkce. Podle Hradu má více než deset let zkušeností z diplomacie. Je absolventem Diplomatické akademie ministerstva zahraničí, v minulosti působil například jako tajemník náměstkyně ministra zahraničí nebo v odboru politického plánování. Na to navázal vysláním na velvyslanectví ve Vídni, kde se věnoval politické agendě a rozvoji bilaterálních vztahů. Plynně hovoří anglicky, německy a francouzsky. V minulosti se věnoval i odborné překladatelské činnosti.
„Jsem přesvědčen, že Daniel Štech zajistí kontinuitu v činnosti zahraničního odboru a bude i nadále poskytovat prezidentovi republiky profesionální servis v oblasti zahraniční politiky,“ uvedl k výměně vedoucí KPR Milan Vašina. Štechovy dlouholeté zkušenosti z diplomacie i dosavadní působení v KPR jsou podle kancléře zárukou plynulého navázání na práci Jaroslava Zajíčka. „Kterému bych chtěl tímto velmi poděkovat za profesionalitu a lidskost při zajišťování podpory prezidenta,“ dodal Vašina.
Zahraniční odbor koordinuje cesty i návštěvy prezidenta
Štech uvedl, že si váží příležitosti vytvářet silné zázemí pro prezidenta a výkon jeho zahraničněpolitické role a rozvíjet otevřenou komunikaci s českými i zahraničními partnery. „Česká republika může být zemí, která v době rostoucí nejistoty přináší svým partnerům spolehlivost, předvídatelnost a ochotu nést odpovědnost. Důvěryhodnost naší země posiluje naši bezpečnost a současně vytváří nové příležitosti pro českou ekonomiku, vědu i inovace,“ doplnil nastupující ředitel.
Zahraniční odbor KPR zajišťuje odbornou, analytickou a organizační podporu prezidentovi v oblasti zahraniční politiky. Připravuje zahraniční cesty, program zahraničních návštěv a koordinuje spolupráci s partnery v ČR i v zahraničí. Součástí odboru je také panel zahraničněpolitických konzultantů, jehož činnost ředitel odboru koordinuje.
Zajíček vedl zahraniční odbor od nástupu prezidenta Petra Pavla do funkce na jaře 2023. Předtím působil v Bruselu jako zástupce stálého představitele ČR při Evropské unii. Do diplomatických služeb ČR nastoupil v roce 1999, vedle Prahy a Bruselu působil v minulosti například jako zástupce velvyslance ve Spojených státech.